Wer am 8. Dezember im Handel arbeitet, kann sich über zusätzliches Geld und bis zu acht Stunden bezahlte Freizeit freuen. Doch viele Beschäftigte wissen nicht, welche Ansprüche ihnen tatsächlich zustehen und dass sie den Feiertagsdienst sogar ablehnen dürfen.

Am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, ist in Österreich Mariä Empfängnis. Obwohl es sich um einen gesetzlichen Feiertag handelt, dürfen zahlreiche Geschäfte zwischen 10 und 18 Uhr öffnen. Für die Beschäftigten gelten dabei besondere arbeitsrechtliche Bestimmungen, die sich finanziell durchaus auszahlen können.

Fünf Stunden arbeiten, acht Stunden frei bekommen

Eine der interessantesten Regelungen betrifft die sogenannte Ersatzfreizeit. Wer am 8. Dezember in einer Verkaufsstelle arbeitet, erhält zusätzlich zur Bezahlung einen Anspruch auf bezahlte Freizeit. Dabei gelten zwei Stufen:

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Bis zu vier Stunden Arbeit: vier Stunden bezahlte Freizeit

vier Stunden bezahlte Freizeit Mehr als vier Stunden Arbeit: acht Stunden bezahlte Freizeit

Das bedeutet: Wer beispielsweise fünf Stunden arbeitet, bekommt zusätzlich acht Stunden bezahlte Freizeit gutgeschrieben. Eine Beschäftigung von nur einer Stunde über der Vier-Stunden-Grenze verdoppelt somit den Freizeitanspruch. Die Regelung gilt auch für Teilzeitbeschäftigte. Allerdings können sich Arbeitnehmer den Zeitpunkt nicht einfach selbst aussuchen. Die Freizeit muss im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber vereinbart und spätestens bis zum 31. März 2027 verbraucht werden.

Zusätzliches Geld für die Feiertagsarbeit

Neben der Ersatzfreizeit steht Beschäftigten auch eine besondere Entlohnung zu. Grundsätzlich bleibt der Anspruch auf das normale Feiertagsentgelt bestehen. Wer tatsächlich arbeitet, bekommt die geleisteten Stunden zusätzlich bezahlt. Ein Beispiel: Eine Handelsangestellte arbeitet normalerweise dienstags acht Stunden. Wird sie auch am 8. Dezember für acht Stunden eingesetzt, erhält sie neben ihrem regulären Feiertagsentgelt die Bezahlung für diese acht Arbeitsstunden sowie weitere acht Stunden bezahlte Freizeit.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann sogar ein Überstundenzuschlag von 100 Prozent hinzukommen. Das betrifft insbesondere Vollzeitbeschäftigte, die am Feiertag arbeiten, obwohl der Dienstag normalerweise ihr freier Tag wäre. Bei Teilzeitbeschäftigten und abweichenden Arbeitszeitmodellen hängt die genaue Abrechnung von der vereinbarten Normalarbeitszeit und den kollektivvertraglichen Bestimmungen ab.

Auch Lehrlinge haben Anspruch auf eine besondere Feiertagsentlohnung. Für deren Berechnung wird nicht einfach die übliche Lehrlingsentschädigung herangezogen, sondern der kollektivvertraglich vorgesehene Referenzlohn. Die Bezahlung der Feiertagsarbeit muss spätestens mit der Abrechnung zum 31. Jänner 2027 erfolgen.

Darf der Chef verlangen, dass man arbeitet?

Nein. Die Beschäftigung am 8. Dezember ist im Handel grundsätzlich freiwillig. Arbeitnehmer müssen auch keinen besonderen Grund angeben, wenn sie nicht arbeiten möchten. Allerdings gibt es dafür klare Fristen.

Der Arbeitgeber musste seine Beschäftigten spätestens am 10. November 2026 darüber informieren, ob sie am 8. Dezember eingesetzt werden sollen. Nach einer rechtzeitig erfolgten Mitteilung haben Arbeitnehmer eine Woche Zeit, den geplanten Einsatz abzulehnen.

Wer fristgerecht ablehnt, darf deshalb keine Nachteile erleiden. Das betrifft beispielsweise die Bezahlung, berufliche Aufstiegsmöglichkeiten oder Versetzungen. Eine Kündigung wegen der berechtigten Ablehnung kann gerichtlich angefochten werden. Wurde die Beschäftigung nicht rechtzeitig angekündigt oder besteht Streit über die Ablehnungsfrist, empfiehlt sich eine arbeitsrechtliche Beratung.

Diese Rechte gelten nicht automatisch für alle Branchen

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem allgemeinen Feiertagsrecht und den Sonderregelungen für den Handel. Die zusätzlichen vier beziehungsweise acht Stunden Freizeit ergeben sich aus den einschlägigen Handelskollektivverträgen. Wer beispielsweise in der Gastronomie, im Gesundheitswesen oder in einem anderen Bereich arbeitet, kann daraus nicht automatisch denselben Anspruch ableiten. Dort gelten die jeweiligen gesetzlichen und kollektivvertraglichen Vorschriften.

Auch die Lohnabrechnung sollte kontrolliert werden

Die Arbeiterkammer empfiehlt Beschäftigten, auf eine korrekte Abrechnung der Feiertagsarbeit zu achten. Gerade weil am 8. Dezember mehrere Ansprüche zusammentreffen können, lohnt sich eine genaue Kontrolle: Feiertagsentgelt, Bezahlung der tatsächlich geleisteten Stunden, mögliche Überstundenzuschläge und zusätzliche Freizeit sind unterschiedliche Ansprüche. Wer am 8. Dezember arbeitet, sollte deshalb seine Arbeitszeiten dokumentieren und spätestens bei der nächsten Lohnabrechnung prüfen, ob alle Leistungen berücksichtigt wurden.