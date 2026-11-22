Österreich schafft die Klebevignette endgültig ab. Wer die neue Jahresvignette noch 2026 kauft, bezahlt weniger als ab Jänner. Gleichzeitig warnt die ASFINAG vor einer wenig bekannten 18-Tage-Frist, durch die selbst Autofahrer mit bereits bezahlter Vignette hohe Strafen riskieren.

Seit dem 9. November ist die Autobahnvignette 2027 erhältlich. Erstmals gibt es sie ausschließlich in digitaler Form. Das gewohnte Pickerl für die Windschutzscheibe gehört damit nach fast 30 Jahren der Vergangenheit an. Für Autofahrer bringt die Umstellung nicht nur eine technische Neuerung, sondern auch einen finanziellen Vorteil. Allerdings gilt dieser nur noch bis zum Jahresende.

Wer bis 31. Dezember kauft, bezahlt weniger

Die ASFINAG hat angekündigt, die Vignettenpreise ab 1. Jänner 2027 um zwei Prozent anzuheben. Wer sich die Jahresvignette bereits jetzt sichert, profitiert noch vom bisherigen Tarif. Für Pkw gelten folgende Preise:

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Bis 31. Dezember 2026: 106,80 Euro

106,80 Euro Ab 1. Jänner 2027: 108,90 Euro

108,90 Euro Ersparnis bei rechtzeitigem Kauf: 2,10 Euro

Auch Motorradfahrer profitieren. Sie bezahlen bis Jahresende 42,70 Euro statt der ab Jänner vorgesehenen 43,50 Euro. Die neue Jahresvignette gilt vom 1. Dezember 2026 bis einschließlich 31. Jänner 2028. Wer sie frühzeitig kauft, erhält also denselben Gültigkeitszeitraum wie jemand, der erst im Jänner zugreift. Eine Besonderheit gibt es für bestehende Abonnenten: Wer am 31. Dezember 2026 ein aktives digitales Vignetten-Abo hat, bekommt die automatische Verlängerung für 2027 ebenfalls noch zum günstigeren Preis.

Achtung: Bezahlt bedeutet nicht sofort gültig

Eine wesentlich größere finanzielle Gefahr als die Preiserhöhung versteckt sich beim Onlinekauf.

Wer als Privatperson eine digitale Jahresvignette direkt im ASFINAG-Mautshop oder über die App kauft, darf sie nicht sofort verwenden.

Wegen des gesetzlichen Rücktrittsrechts beginnt ihre Gültigkeit frühestens am 18. Tag nach dem Kauf. Das kann besonders für Autofahrer unangenehm werden, die ihre neue Vignette erst unmittelbar vor einer geplanten Reise erwerben.

Wer beispielsweise am 15. Jänner 2027 online eine Jahresvignette kauft, darf damit frühestens am 2. Februar auf vignettenpflichtigen Autobahnen fahren. Die alte Jahresvignette 2026 ist aber nur bis einschließlich 31. Jänner 2027 gültig. Dadurch kann eine Lücke entstehen, obwohl die neue Vignette bereits bezahlt wurde.

Wichtig: Wer seine neue Jahresvignette bereits ab 1. Dezember 2026 online nutzen möchte, ist für diesen Termin inzwischen zu spät dran. Beim Kauf ab dem 21. November greift die 18-Tage-Frist. Eine sofort gültige Alternative gibt es jedoch.

So lässt sich die Wartefrist vermeiden

Die 18-Tage-Regel gilt nicht für jeden Kauf einer digitalen Vignette. Wer die Jahresvignette persönlich bei einer autorisierten Verkaufsstelle kauft, kann sie sofort gültig erhalten. Das funktioniert beispielsweise bei:

ÖAMTC und ARBÖ

Tankstellen und Trafiken mit Vignettenverkauf

ASFINAG-Mautstellen

offiziellen Verkaufsautomaten

Laut ASFINAG gibt es österreichweit rund 4.500 Verkaufsstellen und zusätzlich 108 Automaten an etwa 41 Standorten. Auch die digitale Ein-Tages- und Zehn-Tages-Vignette kann beim Onlinekauf durch Privatpersonen sofort gültig sein. Die 18-Tage-Frist betrifft die digitale Jahres- und Zwei-Monats-Vignette.

Ohne gültige Vignette drohen 200 Euro

Eine Fahrt ohne gültige Vignette kann erheblich teurer werden als der eigentliche Kauf. Für Pkw und leichte Wohnmobile beträgt die Ersatzmaut derzeit 200 Euro. Wird diese nicht ordnungsgemäß bezahlt, kann ein Verwaltungsstrafverfahren folgen.

Besonders tückisch ist, dass auch ein falsch eingegebenes Kennzeichen Probleme verursachen kann. Die digitale Vignette wird nicht dem Fahrzeug selbst, sondern seinem amtlichen Kennzeichen und dem Zulassungsstaat zugeordnet. Ein Tippfehler oder eine falsche Länderangabe kann deshalb dazu führen, dass bei einer Kontrolle keine gültige Vignette gefunden wird.

Die ASFINAG empfiehlt, nach dem Kauf die Gültigkeit in ihrer öffentlichen Vignettenevidenz zu überprüfen.

Ein Vorteil für Besitzer mehrerer Fahrzeuge

Die vollständige Digitalisierung bringt allerdings auch Erleichterungen. Wer mehrere Fahrzeuge mit demselben Wechselkennzeichen besitzt, benötigt grundsätzlich nur eine digitale Vignette. Damit können bis zu drei entsprechend zugelassene Pkw abgedeckt werden.

Bei einem Windschutzscheibentausch muss ebenfalls keine neue Vignette mehr angebracht werden. Ändert sich allerdings das Kennzeichen während der Gültigkeitsdauer, muss die digitale Registrierung unter den vorgesehenen Voraussetzungen angepasst werden. Dafür können 18 Euro Bearbeitungsgebühr anfallen.

Vorsicht vor gefälschten Vignetten-Shops

Mit der Umstellung auf das digitale System warnt die ASFINAG außerdem vor betrügerischen Internetseiten. Manche Anbieter verlangen überhöhte Preise oder zusätzliche Servicegebühren. Andere versuchen, über gefälschte Zahlungsaufforderungen an Kreditkartendaten zu gelangen.

Die ASFINAG berichtet derzeit von einer verstärkten Phishing-Welle mit angeblich offenen Mautforderungen. Autofahrer sollten deshalb ausschließlich den offiziellen Mautshop oder autorisierte Vertriebspartner nutzen.

Für 2027 gilt somit: Wer die Jahresvignette bis Ende Dezember kauft, spart zwar nur 2,10 Euro. Wer jedoch die Gültigkeitsfrist übersieht oder sein Kennzeichen falsch registriert, riskiert ein Vielfaches dieses Betrags.