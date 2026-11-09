Vignette 2027: In Österreich gelten ab Dezember neue Regeln

Nach fast 30 Jahren verschwindet das klassische Pickerl von Österreichs Windschutzscheiben. Ab Dezember beginnt eine neue Ära auf den Autobahnen – und für Autofahrer gibt es dabei auch einen finanziellen Vorteil.

Die Asfinag stellt ihr gesamtes Vignettenangebot mit Dezember auf digital um. Registriert wird über das Kennzeichen, bei einem Wechselkennzeichen genügt eine einzige Vignette. Klebevignetten für das Jahr 2026 behalten noch bis 31. Jänner 2027 ihre Gültigkeit.

Die Umstellung betrifft die Jahres-, die Tages-, die Zehn-Tages- und die Zwei-Monats-Vignette. Sie haftet künftig nicht mehr an der Scheibe, sondern ist direkt mit dem Kennzeichen verknüpft. Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen kommen daher mit einer digitalen Vignette aus.

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Neue Gültigkeiten

Die neue Jahresvignette ist ab 1. Dezember 2026 gültig und läuft bis einschließlich 31. Jänner 2028. Klassische Vignetten für 2026 werden noch bis 31. Jänner 2027 anerkannt. Ab 1. Februar zählt auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen nur noch die digitale Variante.

Wer die digitale Jahresvignette für 2027 noch bis zum 31. Dezember 2026 kauft, bezahlt lediglich 106,80 Euro. Ab 1. Jänner 2027 steigt der Preis auf 108,90 Euro. Wer rechtzeitig zugreift, spart somit 2,10 Euro. Die neue Vignette kann bereits ab 1. Dezember 2026 genutzt werden, sofern sie zu diesem Zeitpunkt gültig ist.

Kauf und Wartezeit

Beim Online-Kauf der digitalen Jahres- oder Zwei-Monats-Vignette durch Privatpersonen gilt eine wichtige Einschränkung: Die Vignette wird frühestens am 18. Tag nach dem Kauf gültig. Für Tages- und Zehn-Tages-Vignetten entfällt diese Wartefrist. Wer die digitale Vignette hingegen direkt bei einer Verkaufsstelle, etwa beim ÖAMTC oder an einer Tankstelle, erwirbt, kann sie auf Wunsch sofort nutzen. Die 18-Tage-Frist gilt dort nicht.

Erhältlich sind die digitalen Vignetten im Asfinag-Mautshop und über die Asfinag-App, außerdem bei Tankstellen und Autofahrerclubs.