Nach Kündigung: Frau entdeckt Fehler und erhält 1.170 Euro

Drei Jahre Arbeit, dann die Kündigung. In der Endabrechnung fehlt ein Posten, den die Angestellte längst verdient hatte.

Nach drei Jahren in einem Handelsbetrieb in Vösendorf wurde einer Angestellten gekündigt. Um sicherzugehen, dass sie alle ihr zustehenden Zahlungen erhalten hatte, ließ sie ihre Endabrechnung von der Arbeiterkammer Niederösterreich überprüfen. Dabei kam heraus, dass 16 Urlaubstage nicht berücksichtigt worden waren. Nach dem Eingreifen der AK erhielt die Frau 1.169,98 Euro netto als Urlaubsersatzleistung nachbezahlt.

Überraschender Fehlbetrag

Drei Jahre lang hatte die Frau in einem Handelsbetrieb in Vösendorf im Bezirk Mödling gearbeitet. Nach der Kündigung wies die Endabrechnung einen überraschenden Fehlbetrag aus.

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Die AK Niederösterreich nahm die Abrechnung unter die Lupe, und ihre Rechtsexperten verlangten das ausständige Geld. Das Unternehmen gab der Forderung nach und überwies die Urlaubsersatzleistung. Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich, sagte: „Wenn in diesem Fall bei der Endabrechnung mehr als zwei Wochen Urlaubsersatzleistung vorenthalten werden, ist das kein kleiner Rechenfehler mehr.“

Offene Urlaubstage

Grundsätzlich gilt: Wer nach dem Ende eines Dienstverhältnisses noch offene, nicht verjährte Urlaubstage hat, besitzt Anspruch auf eine Urlaubsersatzleistung. Dabei wird Urlaub aus dem laufenden Urlaubsjahr anteilig berechnet, während offene, nicht verjährte Ansprüche aus früheren Urlaubsjahren grundsätzlich vollständig abzugelten sind. Wie hoch die Auszahlung ausfällt, hängt unter anderem vom Einkommen und der Zahl der offenen Urlaubstage ab.

Neben offenen Urlaubstagen können auch Überstunden und Sonderzahlungen in einer solchen Abrechnung fehlen.

Wer die Endabrechnung nach einer Kündigung gründlich prüfen lässt, kann einen beträchtlichen Betrag zurückbekommen.