Kein Schulbus? Diese Förderung bringt Familien jetzt bis zu 450 Euro

Jeden Morgen das Kind zur Schule bringen, nachmittags wieder abholen, für viele Eltern in Österreich gehört das zum Alltag. Doch wer wegen fehlender Verkehrsverbindungen selbst für den Schulweg sorgen muss, kann unter bestimmten Voraussetzungen Geld vom Staat erhalten. Seit September gelten deutlich höhere Beträge. Sogar Familien mit mehreren Kindern und Schüler mit besonderen Schulwegen können profitieren.

Während viele Schüler mit Bus oder Bahn zur Schule fahren, sind andere auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Besonders in ländlichen Regionen fehlen manchmal passende Verbindungen. Für Familien bedeutet das zusätzliche Fahrten, Zeitaufwand und Treibstoffkosten. Was viele möglicherweise nicht wissen: Österreich bietet dafür eine Schulfahrtbeihilfe, die seit dem Schuljahr 2026/27 deutlich erhöht wurde.

Zwölf Kilometer Schulweg, 450 Euro für die Familie

Wie die Unterstützung funktioniert, zeigt ein fiktives Beispiel.

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Eine Familie lebt in einer niederösterreichischen Gemeinde. Der 14-jährige Sohn besucht eine Mittelschule, die zwölf Kilometer vom Wohnort entfernt liegt.

Ein geeigneter öffentlicher Schultransport steht nicht zur Verfügung. Deshalb bringt ihn sein Vater jeden Morgen mit dem Auto zur Schule und holt ihn am Nachmittag wieder ab.

Seit September 2026 beträgt die Schulfahrtbeihilfe bei Schulwegen über zehn Kilometer und mehr als vier Schultagen pro Woche 45 Euro monatlich.

Wird die Förderung für zehn Monate gewährt, erhält die Familie insgesamt 450 Euro.

Besuchen zwei Kinder unter vergleichbaren Voraussetzungen eine Schule, wären rechnerisch sogar 900 Euro pro Schuljahr möglich.

Wichtig: Die Schulfahrtbeihilfe ist eine pauschale Unterstützung und ersetzt nicht automatisch sämtliche tatsächlich entstandenen Autokosten.

Diese Beträge gelten seit September

Die Höhe hängt von zwei Faktoren ab: der Länge des nicht durch eine geeignete Schülerfreifahrt abgedeckten Schulweges und der Anzahl der regelmäßigen Schultage.

Bei einem Schulweg von höchstens zehn Kilometern sind monatlich 12 Euro für ein bis zwei Schultage, 24 Euro für drei bis vier Schultage und 30 Euro für fünf Schultage möglich.

Bei Strecken über zehn Kilometern steigen die Beträge auf 18, 36 beziehungsweise 45 Euro monatlich.

Zum Vergleich: Für einen Schulweg über zehn Kilometer an fünf Tagen pro Woche gab es bisher lediglich 19,70 Euro monatlich.

Die Erhöhung ist bereits seit 1. September 2026 in Kraft. Es handelt sich also nicht um eine erst für 2027 geplante Förderung.

Kein Anspruch, nur weil Eltern lieber Auto fahren

Ein entscheidender Punkt wird häufig übersehen.

Die Schulfahrtbeihilfe gibt es nicht automatisch für alle Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.

Grundsätzlich muss ein Schulweg von mindestens zwei Kilometern in einer Richtung vorliegen, der nicht durch eine zumutbare Schülerfreifahrt oder eine unentgeltliche Beförderung abgedeckt werden kann.

Steht ein geeigneter Schulbus zur Verfügung und entscheiden sich Eltern trotzdem für das Auto, entsteht dadurch allein kein Anspruch.

Auch bei einem teilweise abgedeckten Schulweg lohnt sich eine Prüfung: Muss ein Kind beispielsweise drei Kilometer bis zur nächsten geeigneten Bushaltestelle zurücklegen, kann diese Reststrecke relevant sein.

Für Kinder mit Behinderung gibt es Ausnahmen von der Mindestentfernung, wenn ihnen der Schulweg ohne Verkehrsmittel nicht zugemutet werden kann.

Sogar manche Schulwege ins Ausland zählen

Eine überraschende Besonderheit betrifft Familien in Grenzregionen.

Die Förderung kann unter bestimmten Voraussetzungen auch dann gewährt werden, wenn ein Kind eine gleichartige Schule im grenznahen Ausland besucht.

Voraussetzung ist unter anderem, dass diese Schule günstiger erreichbar ist als eine entsprechende Schule im Inland. Bei Pflichtschulen muss außerdem die erforderliche schulbehördliche Bewilligung vorliegen.

Auch Fahrten zu verpflichtenden Schulpraktika können förderfähig sein.

Eine weitere Sonderregel gilt für Schüler, die wegen der Entfernung notwendigerweise in einem Internat oder einer Zweitunterkunft am Schulort wohnen. Dafür bestehen eigene Beihilfen für Heimfahrten.

Was passiert während der Weihnachtsferien?

Auch hier enthält die Regelung einen interessanten Vorteil.

Die Schulfahrtbeihilfe wird grundsätzlich für jene Monate gewährt, in denen die Schule besucht wird, höchstens jedoch für zehn Monate pro Schuljahr.

Weihnachtsferien, Osterferien oder eine krankheitsbedingte Unterbrechung führen nicht automatisch zum Wegfall des Monatsbetrags.

Nach den offiziellen Formularerläuterungen genügt grundsätzlich ein Schulbesuch während zumindest einer Woche des betreffenden Monats, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

So kommen Eltern an das Geld

Die Förderung wird nicht automatisch ausbezahlt. Eltern müssen beim Finanzamt Österreich einen Antrag mit dem Formular Beih 85 stellen.

Erforderlich ist eine Bestätigung der Schule. Wenn die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel dauerhaft nicht möglich ist, muss dies glaubhaft gemacht beziehungsweise nachgewiesen werden.

Für das Schuljahr 2026/27 endet die Antragsfrist am 30. Juni 2028.

Üblicherweise erfolgt die Auszahlung nach dem Unterrichtsjahr. Auf gesonderten Antrag ist aber auch eine monatliche Auszahlung möglich.

Eine andere Änderung sollten Eltern ebenfalls kennen: Der jährliche Eigenanteil für die reguläre Schülerfreifahrt ist mit September von 19,60 auf 29,60 Euro gestiegen.

Wer täglich zusätzliche Kilometer für den Schulweg zurücklegt, sollte deshalb prüfen, ob die eigene Familie anspruchsberechtigt ist. Gerade bei mehreren Kindern kann sich die Unterstützung auf mehrere Hundert Euro summieren.