Schulausflug wird zum Problem: Warum rund 2.000 Kinder in Österreich durchs Raster fallen

Während ihre Mitschüler zum Arzt gehen, an Schulausflügen teilnehmen oder sich auf die nächste Sportwoche freuen, stehen manche Kinder in Österreich vor unerwarteten Hindernissen. Der Grund: Sie haben keine Krankenversicherung. Kinderrechtsorganisationen schlagen jetzt erneut Alarm und sprechen von rund 2.000 Betroffenen. Besonders brisant ist eine rechtliche Lücke, die selbst beim Besuch einer ganz normalen Schule Folgen haben kann.

Österreich verfügt über eines der umfassendsten Sozialversicherungssysteme Europas. Kinder sind normalerweise kostenlos bei ihren Eltern mitversichert und erhalten eine eigene e-card. Doch dieses System erreicht nicht alle. Nach Schätzungen der österreichischen Kinder- und Jugendanwaltschaften sowie der Diakonie leben rund 2.000 Kinder und Jugendliche ohne Krankenversicherung.

Am 5. November 2026 machten die Organisationen erneut auf die Situation aufmerksam. Bereits vor zwei Jahren hatten sie eine Lösung gefordert. Bis heute ist die Lücke nicht geschlossen.

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Wenn plötzlich ein gewöhnlicher Schulausflug zum Problem wird

Ein Beispiel verdeutlicht, welche Auswirkungen fehlender Versicherungsschutz haben kann.

Eine Schulklasse plant eine mehrtägige Sportwoche. Die Kinder freuen sich auf gemeinsame Aktivitäten, Übernachtungen und Ausflüge.

Doch bei einem Schüler stellt sich heraus, dass er keine Krankenversicherung besitzt. Die Schule muss klären, wie seine medizinische Versorgung im Krankheitsfall gewährleistet ist.

Nach Angaben der Kinderrechtsorganisationen kommt es tatsächlich vor, dass Kinder ohne Krankenversicherung nur eingeschränkt an Schulausflügen, Projekttagen oder Feriencamps teilnehmen können.

Im schlimmsten Fall bleibt ein Kind zu Hause, während seine Klassenkameraden gemeinsam verreisen.

Dabei trifft das Problem ausgerechnet jene Kinder, die selbst keinen Einfluss auf ihren Versicherungsstatus haben.

Ein wichtiger Unterschied bei Schulunfällen

Allerdings gibt es eine Besonderheit, die in dieser Diskussion häufig übersehen wird.

Kinder ohne Krankenversicherung sind nicht automatisch auch ohne gesetzliche Unfallversicherung.

Schülerinnen und Schüler an österreichischen Schulen sind unter den gesetzlichen Voraussetzungen über die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) geschützt. Dazu gehören grundsätzlich auch Unfälle bei offiziellen Schulveranstaltungen, Wandertagen, Exkursionen und Sportwochen.

Dieser Schutz besteht unabhängig davon, ob die Eltern eine gewöhnliche Krankenversicherung besitzen. Bei Kindern, deren Wohnsitz oder Schule im Ausland liegt, können besondere Zuständigkeitsregeln gelten.

Das bedeutet: Fehlende Krankenversicherung allein führt nicht automatisch zum Verlust des gesetzlichen Schutzes bei einem Schulunfall.

Die entscheidende Lücke liegt vielmehr bei Erkrankungen, Behandlungen außerhalb eines versicherten Schulunfalls und anderen medizinischen Leistungen.

Eine Schule sollte daher nicht pauschal davon ausgehen, dass ein Kind ohne e-card keinerlei Versicherungsschutz besitzt.

Warum manche Kinder überhaupt nicht versichert sind

In Österreich sind Minderjährige normalerweise über einen krankenversicherten Elternteil abgesichert.

Fehlt beiden Elternteilen jedoch ein entsprechender Versicherungsschutz, kann auch das Kind ohne Krankenversicherung dastehen.

Das kann beispielsweise bei besonders prekären Beschäftigungsverhältnissen, ungeklärten sozialversicherungsrechtlichen Situationen oder schwierigen familiären Verhältnissen vorkommen.

Auch Kinder, die nicht bei ihren Eltern leben, können unter bestimmten Umständen durch bestehende Regelungen fallen.

Dabei ist wichtig: Fehlender Krankenversicherungsschutz betrifft nicht ausschließlich Familien mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Auch österreichische Staatsbürger können betroffen sein.

Die genannte Zahl von rund 2.000 Kindern ist eine Schätzung der Hilfsorganisationen, keine vollständige amtliche Zählung. Sie beruht unter anderem auf Erfahrungen medizinischer Einrichtungen, die Menschen ohne Versicherung behandeln.

Was passiert, wenn ein unversichertes Kind krank wird?

Besonders problematisch ist die Situation bei Kindern, die regelmäßig medizinische Betreuung benötigen.

Dazu gehören beispielsweise junge Menschen mit chronischen Erkrankungen, Entwicklungsproblemen oder einem erhöhten Therapiebedarf.

Ohne reguläre Krankenversicherung müssen Behandlungen grundsätzlich privat bezahlt werden, sofern nicht eine andere Kostenübernahme greift.

Bei medizinischen Notfällen muss notwendige Hilfe geleistet werden. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sämtliche anschließenden Behandlungskosten kostenlos sind.

Die Angst vor einer Rechnung kann dazu führen, dass Eltern Arztbesuche hinauszögern.

Genau davor warnt Sozialexperte Martin Schenk. Werden notwendige Vorsorgeuntersuchungen oder Behandlungen aufgeschoben, können Erkrankungen zu spät erkannt werden.

Es gibt medizinische Hilfe auch ohne e-card

Betroffene Familien sind allerdings nicht völlig auf sich allein gestellt.

In Wien bietet die Einrichtung AmberMed der Diakonie gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz kostenlose medizinische Versorgung, soziale Beratung und Unterstützung bei Medikamenten für Menschen ohne Versicherungsschutz.

Dort werden auch Kinder behandelt. Bei Bedarf stehen Dolmetschmöglichkeiten zur Verfügung, unter anderem in Bosnisch, Kroatisch und Serbisch.

In Graz bietet die Marienambulanz der Caritas eine kostenlose medizinische Erst- und Grundversorgung an.

Solche Einrichtungen können einen wichtigen Teil der Versorgung übernehmen. Eine vollständige gesetzliche Krankenversicherung mit allen notwendigen Untersuchungen und Therapien können sie jedoch nicht ersetzen.

Familien sollten außerdem zunächst beim zuständigen Krankenversicherungsträger prüfen lassen, ob bereits ein Anspruch auf Mitversicherung besteht oder hergestellt werden kann.

Denn eine fehlende e-card bedeutet nicht zwangsläufig, dass ein Kind tatsächlich unversichert ist.

Eine einfache Lösung liegt seit Jahren auf dem Tisch

Die Kinder- und Jugendanwaltschaften und die Diakonie fordern nun eine gesetzliche Absicherung für sämtliche bisher unversicherten Kinder.

Ihr Vorschlag: Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sollen über eine Regelung nach Paragraf 9 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in die Krankenversicherung einbezogen werden.

Dabei könnte der Kindergarten- beziehungsweise Schulbesuch als Anknüpfungspunkt dienen.

Die Überlegung dahinter ist einfach: Ein Kind, das in Österreich aufwächst und eine Schule oder einen Kindergarten besucht, soll nicht vom Versicherungsstatus seiner Eltern abhängig sein.

Noch ist diese Regelung nicht umgesetzt.

Dabei verweist die Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft auf die UN-Kinderrechtskonvention und das österreichische Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern.

Beide schützen grundlegende Rechte auf Gesundheit, Fürsorge und bestmögliche Entwicklung.

Eine Frage, die weit über das Gesundheitssystem hinausgeht

Ob ein Kind medizinisch versorgt wird, darf aus Sicht der Organisationen nicht von bürokratischen Lücken oder der wirtschaftlichen Situation seiner Eltern abhängen.

Doch das Problem betrifft mehr als Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte.

Es geht auch um die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Kindern aufzuwachsen, an schulischen Aktivitäten teilzunehmen und nicht wegen der eigenen Familiensituation ausgeschlossen zu werden.

Während über große Reformen im Gesundheitssystem diskutiert wird, bleibt damit eine grundlegende Frage offen: Warum gibt es in Österreich noch immer Kinder, für die eine reguläre Krankenversicherung keine Selbstverständlichkeit ist?