Blaulicht im Rückspiegel, Tacho jenseits der 200. Auf den Flüchtenden wartet eine Sperre, und ein Beamter trifft eine folgenschwere Entscheidung.

Mit mehr als 200 km/h ist ein 29-Jähriger auf der A23 vor der Polizei davongerast, wie die Exekutive mitteilte. Festgenommen wurde der Lenker schließlich auf der Altmannsdorfer Straße.

Zuvor hatten Polizisten versucht, das auffällige Fahrzeug zu stoppen.

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Schuss auf Motorhaube

Auf der Altmannsdorfer Straße versperrten die Beamten mit ihrem Streifenwagen die Fahrbahn. Laut Exekutive hielt der Lenker auf die Sperre zu. Deshalb feuerte ein Polizist aus kurzer Distanz in die Motorhaube des Mercedes. Nach dem Schuss gab der Fahrer auf.

Mehrere Anzeigen

Bei dem Österreicher stellten die Beamten Anzeichen von Übermüdung fest, außerdem war er mit 0,6 Promille alkoholisiert.

Gegen ihn werden mehrere Anzeigen erstattet.