Drogendealer rammt Passanten nieder – Flucht endet mit Warnschuss

**Ein Drogenverkauf, eine wilde Flucht und ein Warnschuss: In Wien-Leopoldstadt spitzte sich ein Freitagabend dramatisch zu.**

In Wien-Leopoldstadt kam es am Freitagabend zu einer Verfolgungsjagd, nachdem Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau einen Mann beim Verkauf von Suchtgift auf frischer Tat beobachtet hatten. Der 30-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und stieß dabei zwei Fußgänger zu Boden.

Warnschuss stoppt Flucht

Die Jagd endete erst, nachdem ein Polizist einen Warnschuss in den Boden abgefeuert hatte – erst dann stellte sich der Mann und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten Bargeld sowie rezeptpflichtige Tabletten sicher.

Die Weiterführung der Ermittlungen übernahmen die Drogenermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum Ost. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Afghane auf freiem Fuß angezeigt.

Sein Abnehmer, ein 26-jähriger Syrer, räumte von Beginn an ein, von dem Mann in einem Park Cannabis erworben zu haben.

Das Cannabiskraut hatte der 26-Jährige noch auf sich.