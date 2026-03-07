KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Polizeieinsatz

Drogendealer rammt Passanten nieder – Flucht endet mit Warnschuss

Drogendealer rammt Passanten nieder – Flucht endet mit Warnschuss
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

**Ein Drogenverkauf, eine wilde Flucht und ein Warnschuss: In Wien-Leopoldstadt spitzte sich ein Freitagabend dramatisch zu.**

In Wien-Leopoldstadt kam es am Freitagabend zu einer Verfolgungsjagd, nachdem Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau einen Mann beim Verkauf von Suchtgift auf frischer Tat beobachtet hatten. Der 30-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und stieß dabei zwei Fußgänger zu Boden.

Warnschuss stoppt Flucht

Die Jagd endete erst, nachdem ein Polizist einen Warnschuss in den Boden abgefeuert hatte – erst dann stellte sich der Mann und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten Bargeld sowie rezeptpflichtige Tabletten sicher.

Mehr zum ThemaWilde Verfolgungsjagd eines 17-Jährigen endet in Stockerau

Die Weiterführung der Ermittlungen übernahmen die Drogenermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum Ost. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Afghane auf freiem Fuß angezeigt.

Sein Abnehmer, ein 26-jähriger Syrer, räumte von Beginn an ein, von dem Mann in einem Park Cannabis erworben zu haben.

Das Cannabiskraut hatte der 26-Jährige noch auf sich.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Eskalation
„Verlierer“: Trump droht Iran mit „vollständiger Zerstörung“
| Polizeieinsatz
Drogendealer rammt Passanten nieder – Flucht endet mit Warnschuss
| Überfall
Handyraub eskaliert: Syrer wollten Opfer vor Zug stoßen
| Hausdurchsuchung
Mehr als hundert Waffen und Kinderpornos bei Pensionist entdeckt
| Flughafen evakuiert
Drohne schlägt auf Dubai-Airport ein – Zug knapp verfehlt (VIDEO)
MEHR AKTUELLE NEWS