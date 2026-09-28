Adler, Bären, Wölfe: Europas geheimnisvollster Wald liegt in Bosnien

Tief in Bosnien-Herzegowina verbirgt sich ein Wald, den Europa fast vergessen hat – und der das offenbar so will.

Tief im Herzen des Nationalparks Sutjeska, an der Grenze zu Montenegro, liegt ein Stück Erde, das die Zeit scheinbar vergessen hat: der Urwald Perucica. Das amerikanische Reisemagazin Travel + Leisure hat ihn in einer aktuellen Analyse als den geheimnisvollsten und verborgensten Wald des gesamten europäischen Kontinents eingestuft – eine Auszeichnung, die kaum überrascht, wer einmal in seine Nähe gekommen ist.

Auf rund 1400 Hektar erstreckt sich ein Ökosystem, das in dieser Form in Europa kaum noch existiert. Mehr als 170 Baum- und Straucharten sowie über tausend Arten krautiger Pflanzen haben sich hier über Jahrtausende entfaltet – ungestört, unberührt, in einem Gleichgewicht, das anderswo längst zerstört wurde. Mittendrin stürzt der Wasserfall Skakavac aus 75 Metern Höhe in die Tiefe, verborgen hinter dichtem Blattwerk, als wolle der Wald sein spektakulärstes Schauspiel nur jenen zeigen, die wirklich suchen.

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Streng Geschütztes Reservat

Perucica ist kein Wald, den man einfach so betritt. Als strenges Naturreservat darf das Gebiet ausschließlich in Begleitung lizenzierter lokaler Führer besucht werden. Der Nationalpark Sutjeska macht dabei keinen Hehl aus dem Grund dieser Regelung: „Diese Regel existiert nicht, um Besuchern die Anreise zu erschweren, sondern um eines der seltensten und empfindlichsten Ökosysteme Europas wirklich zu schützen.“

Braunbären, Grauwölfe und Steinadler bevölkern diesen Lebensraum – Tiere, die andernorts vom Rückzug bedroht sind und hier noch ihren angestammten Platz behaupten. Auf internationaler Ebene ist Perucica längst auf dem Radar: Der Urwald steht auf der Tentativliste des UNESCO-Welterbes und wartet damit auf eine Anerkennung, die seiner Bedeutung gerecht werden würde.

Europas Mystischste Wälder

In der Analyse von Travel + Leisure fanden sich neben Perucica noch weitere bemerkenswerte Waldgebiete Europas: der Wald Otzarreta im spanischen Baskenland, bekannt für seine bizarr verdrehten Buchen, sowie Wistman’s Wood in Devon, wo uralte Eichen unter einem dichten Teppich aus Flechten stehen.

Den Titel des mystischsten aller europäischen Wälder trägt jedoch Bosnien-Herzegowina – still, unzugänglich und von einer Schönheit, die sich nur dem erschließt, der bereit ist, sich führen zu lassen.