Strenge Kontrollen geplant: Wiens neue Regeln für E-Mopeds

Schwer, schnell und bald verboten: E-Mopeds verlieren auf Österreichs Radwegen ihren Platz – und das aus gutem Grund.

Ab dem 1. Oktober 2026 dürfen E-Mopeds in Österreich nicht mehr auf Radwegen fahren. Die neuen Vorschriften, die damit in Kraft treten, zielen darauf ab, die Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern im Straßenverkehr spürbar zu verbessern.

Neue Pflichten

Künftig müssen E-Mopeds offiziell für den Straßenverkehr zugelassen sein, ein Kennzeichen führen und über eine Kfz-Haftpflichtversicherung verfügen. Darüber hinaus sind Lenkerinnen und Lenker verpflichtet, einen gültigen Führerschein vorzuweisen und einen Helm zu tragen.

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Die Einhaltung dieser Regelungen soll durch gezielte Schwerpunktkontrollen sichergestellt werden, die von der Polizei und der Stadt Wien gemeinsam durchgeführt werden. Wiens Landespolizeipräsident Gerhard Purstl hält dazu fest: „Die neue Regelung schafft klare rechtliche Rahmenbedingungen für E-Mopeds und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit.“ Wer gegen die neuen Vorschriften verstößt, muss mit einer Anzeige rechnen.

Sicherheitsbedenken

Hintergrund der verschärften Regelung sind konkrete Sicherheitsbedenken, die Verkehrsexperten seit Längerem formulieren. Untersuchungen zeigen, dass knapp zwei Drittel der E-Mopeds die bislang geltende Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h überschreiten – und das auf Wegen, die für deutlich leichtere und langsamere Fahrzeuge konzipiert sind.

Ein durchschnittliches E-Moped bringt zwischen 70 und 80 Kilogramm auf die Waage, während ein klassisches Mofa lediglich rund 46 Kilogramm wiegt. Harald Frey, Verkehrsexperte der TU Wien, benennt das Problem präzise: „In Zusammenhang mit deutlich höheren Fahrgeschwindigkeiten als im normalen Radverkehr kann dies zu einem Gefährdungspotenzial auf Radwegen führen.“ Wiens Mobilitätsstadträtin Ulli Sima begrüßt die neue Regelung ausdrücklich: „Als Stadt Wien haben wir lange für ein Verbot im Sinne der Sicherheit auf Radwegen gekämpft.“