E-Moped-Regeln werden verschärft: Das ist ab 1. Oktober Pflicht

Für E-Mopeds gelten ab 1. Oktober österreichweit neue Regeln: Ohne Zulassung, Kennzeichen und Führerschein darf mit vielen der bisher auf Radwegen genutzten Fahrzeuge nicht mehr gefahren werden.

Ab dem 1. Oktober 2026 gelten österreichweit neue Regeln für sogenannte E-Mopeds. Fahrzeuge der Klasse L1e-B, die bisher rechtlich wie Fahrräder behandelt wurden, gelten künftig als Kraftfahrzeuge. Betroffen sind insbesondere elektrisch betriebene, mopedartige Zweiräder, die ohne Treten per Gasgriff oder ähnlicher Vorrichtung gefahren werden können.

Neue Pflichten

Wer ein solches E-Moped lenken will, benötigt künftig eine entsprechende Lenkberechtigung – mindestens die Klasse AM; auch etwa ein Führerschein der Klasse B umfasst diese Berechtigung. Das Fahrzeug muss zugelassen sein, ein Kennzeichen tragen und über eine Kfz-Haftpflichtversicherung verfügen. Zudem gelten Helmpflicht und die kraftfahrrechtlichen Vorgaben zur regelmäßigen Begutachtung gemäß § 57a KFG, dem sogenannten „Pickerl“.

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Auf Radwegen und anderen Radfahranlagen dürfen die betroffenen Fahrzeuge ab 1. Oktober nicht mehr verwendet werden; sie müssen auf der Fahrbahn fahren. Die Wiener Polizei kündigt an, bei Verstößen die Weiterfahrt zu untersagen und Anzeige zu erstatten.

Branche unter Druck

Besonders stark trifft die Neuregelung die Essenszustellbranche, in der E-Mopeds häufig eingesetzt werden. Foodora hat bereits angekündigt, künftig vollständig auf Fahrräder und E-Bikes umzusteigen. Auch das Mobilitätsministerium geht davon aus, dass viele Zusteller:innen auf diese Fahrzeuge wechseln werden.

Besitzer:innen sollten daher nicht nur prüfen, ob ihr Fahrzeug unter die neue Regelung fällt, sondern auch, ob es überhaupt genehmigungs- und zulassungsfähig ist. Für die Zulassung werden entsprechende Fahrzeugdokumente beziehungsweise Genehmigungsnachweise benötigt. Fehlen diese oder erfüllt das Fahrzeug die technischen Anforderungen nicht, kann es ab 1. Oktober unter Umständen nicht mehr legal im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden.

Das Mobilitätsministerium organisiert von 2026 bis 2029 österreichweit spezielle Fahrrad- und E-Bike-Verkehrssicherheitstrainings für Essenszusteller:innen. Anmeldungen sind ab 1. Oktober möglich. Lieferando, foodora und Wolt wollen die freiwillige Teilnahme ihrer Zusteller:innen mit jeweils 50 Euro unterstützen.