Fußballer (30) stirbt nach brutalem Foul: Tormann erhält Höchststrafe

Ein folgenschwerer Zusammenprall erschüttert den spanischen Fußball. Ein 30-jähriger Stürmer stirbt nach einem heftigen Foul, nun erhält der beteiligte Torwart die höchstmögliche Sperre.

Der spanische Fußballverband hat Jesús Owono (25), Torwart des FC Andorra, für zwölf Spiele gesperrt. Grund ist ein folgenschwerer Zusammenprall mit dem Stürmer Jesús de Miguel vom CD Teneriffa. Der 30-Jährige erlitt nach dem Treffer einen Herzstillstand und starb einen Tag später im Krankenhaus.

Am Freitag (13. November) verkündete der Disziplinarausschuss des spanischen Verbands seine Entscheidung. Die zwölf Spiele entsprechen der Höchststrafe für das festgestellte Vergehen. Zusätzlich wurden Geldstrafen verhängt.

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Grundlage war der Bericht des Schiedsrichters Manuel Ángel Pérez Hernández. Dieser hatte festgestellt, dass Owono bei der Aktion mit hochgezogenem Bein und übermäßiger Gewalt in den Zweikampf gegangen war.

Tödlicher Zusammenprall

Das Unglück ereignete sich am 2. November während der Zweitligapartie zwischen CD Teneriffa und FC Andorra. Beim Stand von 2:2 wollte Owono einen hohen Ball klären und traf dabei den heranstürmenden Jesús de Miguel mit dem hochgezogenen Bein im Brustbereich.

Der 30-Jährige brach auf dem Spielfeld zusammen und erlitt einen Herzstillstand. Rettungskräfte behandelten ihn auf dem Rasen, ehe er ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Partie wurde beim Stand von 2:2 abgebrochen. Trotz intensivmedizinischer Behandlung starb de Miguel am folgenden Tag, dem 3. November, im Krankenhaus.

Owono hatte für die Aktion die Rote Karte gesehen. Der Vorfall löste im spanischen Fußball große Bestürzung aus. Zahlreiche Vereine, Spieler und Funktionäre bekundeten ihre Anteilnahme.

Verband verhängt Höchststrafe

Der Disziplinarausschuss stufte Owonos Aktion als schwerwiegenden Verstoß gegen Artikel 102 des spanischen Disziplinarkodex ein. In seiner Begründung verwies der Ausschuss auf das hochgezogene Bein, die Heftigkeit des Zusammenpralls sowie den übermäßigen Krafteinsatz. Auch der tödliche Ausgang wurde bei der Bewertung berücksichtigt. Die zwölf Spiele sind das Maximum, das der Disziplinarkodex für dieses Vergehen vorsieht. Damit muss Owono für längere Zeit auf Einsätze in der zweiten spanischen Liga verzichten.

Polizeiliche Ermittlungen

Neben den sportrechtlichen Konsequenzen beschäftigt der Todesfall auch die spanischen Behörden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AP ermittelt die spanische Polizei wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Das bedeutet allerdings nicht, dass Owono bereits strafrechtlich verantwortlich gemacht wird. Bei einem nicht natürlichen Todesfall ist eine Untersuchung unter gerichtlicher Aufsicht üblich.

Spanischen Medien zufolge hält Teneriffas Oberstaatsanwalt José Luis Sánchez-Jáuregui ein Strafverfahren wegen des Spielgeschehens für sehr unwahrscheinlich. Ob der Zusammenprall strafrechtliche Folgen haben wird, ist derzeit offen.

Torwart schwer getroffen

Für Owono hat der Vorfall auch persönlich schwerwiegende Folgen. Der Nationaltorwart Äquatorialguineas erklärte, er durchlebe „die schwierigsten Tage meines Lebens“. Nach Medienberichten wird der 25-Jährige von Psychologen und Ärzten seines Vereins betreut. Zudem zog er sich nach dem Todesfall aus dem Aufgebot seiner Nationalmannschaft zurück.

Andorras Trainer Carles Manso erklärte, dass der Verein dem Torwart die notwendige Zeit geben werde. Owono selbst habe noch keine Entscheidung über seine Rückkehr auf den Fußballplatz getroffen. Berichte über einen möglichen Rücktritt wies der Trainer zurück. Der Keeper soll außerdem den Wunsch geäußert haben, mit der Familie des verstorbenen Spielers Kontakt aufzunehmen. Für den spanischen Fußball bleibt der Tod des erst 30-jährigen Jesús de Miguel eine Tragödie, deren Auswirkungen weit über die sportliche Sperre hinausreichen.