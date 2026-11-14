Außer Kontrolle: Tanker rammt Schiff mit 130 Passagieren an Bord (VIDEOS)

Ein Tanker prallt auf ein Flussschiff, mehrere Passagiere landen im Mississippi. Anfangs fürchten die Behörden das Schlimmste.
Nach dem Zusammenstoß zweier Schiffe auf dem Mississippi in New Orleans gilt niemand mehr als vermisst. 32 Passagiere wurden verletzt, in Lebensgefahr schwebt jedoch keiner von ihnen.
Wie Bürgermeisterin Helena Moreno erklärte, geriet der Tanker Atlantic Asphalt gestern außer Kontrolle und rammte das Flusskreuzfahrtschiff American Heritage. Gleich nach dem Aufprall versuchten Passagiere, das Schiff zu verlassen. Es bekam Schlagseite und kippte schließlich zur Seite, mehrere Menschen gerieten dabei ins Wasser.
Am 14. November 2026 teilte die US-Küstenwache mit, dass die Ursache weiterhin untersucht werde und der Tanker offenbar eine Störung der Steuerung gehabt habe; der genaue Grund sei noch unbekannt.
Watch the moment a tanker struck a cruise ship in New Orleans. Rescues are underway.
📷: Kern Studios
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— wdsu (@wdsu) November 13, 2026
Passagiere an Bord
Nach Angaben der Hafenbehörde befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks mehr als 130 Passagiere an Bord der American Heritage. Viele von ihnen waren bereits in fortgeschrittenem Alter. Anfangs bestand deshalb die Befürchtung, manche könnten im Inneren des Schiffs festsitzen.
Keine Vermissten
Derzeit liegen 32 Passagiere in Krankenhäusern in Behandlung, lebensbedrohlich verletzt wurde niemand. „Nach den uns derzeit vorliegenden Informationen werden keine Personen vermisst, was wirklich ein Wunder auf dem Mississippi ist“, sagte Helena Moreno.
This is insane.. 129 people were getting off a river cruise in New Orleans today when a 500 foot tanker reportedly lost steering and slammed into their docked ship
The whole boat rolled over and sank in the Mississippi with people still on it
Harbor Police dove in after them, and somehow every single person made it out alive. 32 hospitalized, none critical.
— American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) November 13, 2026