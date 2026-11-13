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Rinderplage

Kuh-Alarm am Balkan: 1.000 Rinder überrennen eine Stadt in Mazedonien

Kuh-Alarm am Balkan: 1.000 Rinder überrennen eine Stadt in Mazedonien
FOTO: iStockphoto
2 Min. Lesezeit |

Über 1.000 frei laufende Rinder haben eine Kleinstadt im Griff, selbst nachts. Der Bürgermeister zieht nun die Notbremse.

In der Gemeinde Kriva Palanka im Nordosten Nordmazedoniens streifen Hunderte Rinder ohne Aufsicht umher. Sie richten Schäden auf Feldern und an öffentlichem Eigentum an und verunsichern die Bevölkerung. Bürgermeister Sasko Mitovski hat deshalb beantragt, für 30 Tage den Krisenzustand auszurufen.

Auf aktuellen Aufnahmen ist zu sehen, wie die Tiere mitten durch den Straßenverkehr trotten, in Parkanlagen weiden und sich zwischen den Häusern bewegen, mitunter auch nach Einbruch der Dunkelheit. Die Behörden sprechen von beträchtlichen Schäden auf Äckern und an kommunalem Eigentum. Die Bewohner haben Angst, den großen Tieren unvermittelt zu begegnen.

Antrag auf Krisenzustand

Mitovski warnt, dass sich die Lage immer weiter zuspitze. Bei der Regierung hat er einen auf 30 Tage befristeten Krisenzustand beantragt. Damit sollen lokale und nationale Stellen gemeinsam vorgehen, täglich Maßnahmen setzen und eine dauerhafte Lösung vorbereiten können. Vertreter der Gemeinde geben an, für eine Herde dieser Größe fehlten die Mittel und die Einrichtungen.

Wachsende Herde

Laut dem Bürgermeister ist die Zahl der frei umherziehenden Tiere binnen fünf Jahren von rund 400 auf mehr als 1.000 gewachsen. Viele davon gehörten einst einer einzigen Familie. Angehörige dieser Familie wurden festgenommen, weil sie mutmaßlich verhindert hatten, dass die Lebensmittel- und Veterinärbehörde auf die Herde zugreifen konnte. Nach der Beschlagnahmung wurden die Rinder Berichten zufolge nicht in geeigneten Unterkünften untergebracht. Seither wandern sie weiter durch die Gemeinde.

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KO KOSMO-Redaktion
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