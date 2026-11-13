Nur elf Einwohner, fünf Millionen Lichter: Kroatien holt europäischen Weihnachtstitel

Ein Dorf mit nur elf Einwohnern und fünf Millionen Weihnachtslichtern begeistert Europa. Bei der Wahl der schönsten Weihnachtsorte 2027 räumen Kroatien und die Schweiz ab.

Ein kleines Weihnachtsdorf in Kroatien hat Europa begeistert: Die Stadt Omiš erhält für 2027 den Titel Europäisches Weihnachtsdorf. Ausschlaggebend war das Weihnachtsdorf der Familie Lučić im Ort Nart mit nur elf Einwohnern und mehr als fünf Millionen Lichtern. Weitere Auszeichnungen gehen an Basel in der Schweiz, das Europäische Weihnachtshauptstadt wird, und Baia Mare in Rumänien, das den Titel Europäische Weihnachtsstadt erhält.

Die Auszeichnungen werden jährlich vom Christmas Cities Network vergeben. Eine internationale Jury bewertet unter anderem Weihnachtsveranstaltungen, kulturelle Traditionen, Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement. Die Initiative steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments. Die feierliche Preisverleihung findet am 3. Dezember 2026 in Barcelona statt. Dort werden die drei Gewinner ihre Auszeichnungen offiziell entgegennehmen.

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Basels Weihnachtsprogramm

Das Bild der Basler Adventszeit prägt der Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz und dem Münsterplatz. Seit 1978 findet er statt und zählt mittlerweile mehr als 150 Stände. Pro Jahr kommen mehr als eine Million Menschen.

Zu den Besonderheiten gehören rund zwölf sogenannte Zauberhöfe, in denen historische Innenhöfe festlich geschmückt werden. Hinzu kommen eine nostalgische Weihnachtstram, eine Weihnachtsfähre auf dem Rhein und ein Adventskalender mit kostenlosen Aufführungen im Theater Basel. Auch Weihnachtsausstellungen in Museen und neun große Weihnachtsbäume prägen die Innenstadt. Besonders bekannt ist der Baum am Münsterplatz, den Weihnachtsdesigner Johann Wanner jedes Jahr gestaltet.

In ihrer Bewerbung rückte die Stadt Initiativen in den Vordergrund, die den Zusammenhalt der Menschen stärken. Motorradfahrer, die als Weihnachtsmänner verkleidet Spenden sammeln, gehören ebenso dazu wie Weihnachtsessen für alleinstehende und obdachlose Menschen. Die Auszeichnung richtet sich damit an Städte, die Menschen zusammenführen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern.

Weitere Titel

Die Auszeichnung wird in drei Kategorien vergeben. Der Titel Europäische Weihnachtshauptstadt richtet sich an Städte mit mehr als 150.000 Einwohnern. Als Europäische Weihnachtsstadt können Orte mit 10.000 bis 150.000 Einwohnern ausgezeichnet werden. Die Kategorie Europäisches Weihnachtsdorf ist für kleinere Orte mit weniger als 10.000 Einwohnern vorgesehen.

Zur Europäischen Weihnachtsstadt 2027 wurde Baia Mare in Rumänien gekürt. Dort stehen ein festlich geschmückter Touristenzug und ein traditioneller Wohltätigkeitsbasar im Programm, das sich vor allem am Freiheitsplatz in der Altstadt abspielt.

Besonders außergewöhnlich ist der Gewinner aus Kroatien. Der Titel Europäisches Weihnachtsdorf 2027 geht an Omiš in Dalmatien. Im Mittelpunkt der Bewerbung steht das Weihnachtsdorf der Familie Lučić im Weiler Nart bei Gornji Dolac, wo dauerhaft nur elf Menschen leben. Seit mehr als 13 Jahren verwandelt die Familie das Gebiet in eine riesige Weihnachtslandschaft. Auf fast 40.000 Quadratmetern führt ein rund zwei Kilometer langer Weg durch eine festliche Kulisse mit mehr als fünf Millionen LED-Lichtern. Das Projekt entstand nach Angaben der Organisatoren ohne öffentliche Fördermittel.

Rund 70.000 Besucherinnen und Besucher zieht er in der Adventszeit jedes Jahr an. Das Angebot wird durch eine lebende Krippe, regionale Spezialitäten und einen Tierpark mit mehr als 150 Tieren ergänzt.

Auch Österreich hat einen Weihnachtstitel

Auch Österreich ist bei den europäischen Weihnachtsauszeichnungen vertreten. Die oberösterreichische Stadt Wels trägt 2026 den Titel Europäische Weihnachtsstadt und ist damit die erste deutschsprachige Stadt mit dieser Auszeichnung. Die Welser Weihnachtswelt startet am 13. November 2026 und läuft bis zum 24. Dezember. Für 2027 übernimmt nun die rumänische Stadt Baia Mare diesen Titel.