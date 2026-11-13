Kind bricht in überfülltem Schulbus zusammen: Eltern schlagen Alarm

Schock im morgendlichen Schulbus in Kärnten: Ein Kind soll in einem völlig überfüllten Fahrzeug zusammengebrochen sein. Eltern fordern jetzt Konsequenzen.

Auf einer morgendlichen Busfahrt zwischen Spittal an der Drau und Seeboden in Kärnten soll am Donnerstag, dem 12. November 2026, ein Schulkind zusammengebrochen sein. Nach Schilderungen betroffener Eltern war der Bus zu diesem Zeitpunkt völlig überfüllt. Der Vorfall sorgt für Besorgnis, weil Eltern bereits seit Längerem auf die Überfüllung der Schulbusse aufmerksam machen und Verbesserungen fordern.

Eine Mutter beschreibt, was sich zugetragen hat: „Ein Kind erlitt während der Fahrt im völlig überfüllten Bus einen gesundheitlichen Zusammenbruch.“

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Überfüllte Frühbusse

Die Situation auf der Strecke zwischen Spittal und Seeboden sorgt schon seit Monaten für Beschwerden. Bereits im Jänner 2026 berichteten Eltern über überfüllte Schulbusse und Schwierigkeiten beim Einsteigen. Besonders am frühen Morgen drängen sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler in dieselben Fahrzeuge. Am Donnerstag soll es nun zu einem gesundheitlichen Zwischenfall gekommen sein, bei dem ein Kind während der Fahrt zusammenbrach.

Besonders beliebt ist der Bus, der um 7.29 Uhr bei der Mittelschule Seeboden ankommt. Für viele Kinder ist diese Verbindung ideal: Sie erreichen den Unterricht rechtzeitig und können direkt vor der Schule aussteigen. Weil zahlreiche Schüler dieselbe Verbindung nutzen möchten, kommt es laut Eltern immer wieder zu großer Enge.

Forderung nach Entlastung

Nach dem Vorfall fordern Eltern rasch Verbesserungen bei den morgendlichen Schulbusverbindungen. Eine Mutter schlägt vor, die Abfahrtszeiten so anzupassen, dass sich die Schülerinnen und Schüler besser auf mehrere Busse verteilen. Dadurch könnte die besonders gefragte Verbindung am frühen Morgen entlastet werden.

Die ÖBB sehen eine Verschiebung der Abfahrtszeiten allerdings kritisch. Sprecher Herbert Hofer erklärte gegenüber der Kronen Zeitung, dass die Fahrpläne eng mit Bahnanschlüssen, Gemeinden und Verkehrsverbünden abgestimmt seien. Eine Änderung einzelner Abfahrtszeiten könnte deshalb zahlreiche weitere Verbindungen beeinträchtigen. Außerdem sei nicht garantiert, dass dadurch weniger Kinder denselben Bus benutzen würden.

ÖBB schlagen andere Lösung vor

Die ÖBB schlagen stattdessen vor, mit den Schulen über eine Anpassung der Unterrichtsbeginnzeiten zu sprechen. Dadurch könnten sich die Fahrgastströme möglicherweise besser verteilen, ohne zahlreiche bestehende Bus- und Bahnanschlüsse verändern zu müssen. Ob die betroffenen Schulen diesen Vorschlag aufgreifen, ist bislang offen.

Zur Sicherheit verweist der Verkehrsbetrieb auf klare Vorgaben. Busfahrer seien verpflichtet, die zulässigen Kapazitätsgrenzen einzuhalten. Ist ein Fahrzeug voll, dürfen nach Angaben der ÖBB keine weiteren Fahrgäste mehr zusteigen. Ob diese Grenze bei der betroffenen Fahrt überschritten wurde, ist nicht bekannt.