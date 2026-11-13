Serbien: Studenten wollen Waffenhandel mit Israel stoppen – Vučić nimmt Stellung

Ein Vertreter der serbischen Studentenliste fordert das Ende des Waffenhandels mit Israel und einen Stopp des Drohnenprojekts. Aleksandar Vučić und Ana Brnabić kritisieren die Pläne.

Der serbische Studentenvertreter Filip Ubović fordert einen grundlegenden Kurswechsel in der militärischen Zusammenarbeit mit Israel. Nach seinen Angaben sieht das Programm der Studentenliste (Studentska lista) vor, den Waffenhandel mit Israel einzustellen. Außerdem soll das gemeinsame Drohnenprojekt mit dem israelischen Rüstungskonzern Elbit Systems gestoppt werden. Die Aussagen lösten heftige Reaktionen von Aleksandar Vučić und Ana Brnabić aus.

Die Forderungen äußerte Ubović in der britischen Sendung Novara Live im Gespräch mit Moderator Aron Bastani. Dabei kritisierte er das Vorgehen Israels gegenüber den Palästinensern scharf und bezeichnete die Ereignisse als „Schandfleck für die Menschheit“. Ubović erklärte, dass die Studentenliste nach einer Regierungsübernahme den Waffenhandel zwischen Serbien und Israel beenden wolle.

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Seine Bewegung lehne Invasionen in fremde Gebiete ab, im Besonderen die israelische Invasion in Palästina. Zur Kooperation zwischen Serbien und Israel merkte er an, Vucic habe enge Beziehungen zu diesem Staat gepflegt.

Das Projekt für eine Drohnenfabrik im Umfeld von Elbit Systems bezeichnete er als „unerhört“. Es müsse gestoppt werden.

Vučić nimmt Stellung

Aleksandar Vučić äußerte sich in einem Video auf Instagram kritisch zu den Vorschlägen der Studentenliste. Seiner Ansicht nach könnten diese den serbischen Verteidigungs- und Sicherheitssektor schwächen. Zudem warf er den Beteiligten vor, „im Auftrag ausländischer Geheimdienste“ zu handeln. Belege für diese Anschuldigung nannte er in seiner Stellungnahme nicht.

Vučić kritisierte außerdem die Pläne der Studentenliste zur Wehrpflicht. Seiner Darstellung zufolge wolle die Bewegung den vorgesehenen 75-tägigen Pflichtwehrdienst abschaffen. Im veröffentlichten Programm wird allerdings ein freiwilliger Wehrdienst von sechs Monaten vorgeschlagen; eine ausdrückliche Abschaffung des 75-Tage-Modells wird dort nicht genannt. Zugleich warf Vučić den Studenten vor, die Zusammenarbeit mit wichtigen Militärpartnern wie Israel und China infrage zu stellen.

Vučić stellte die Frage, wie sich Serbien künftig verteidigen könne, wenn die Zusammenarbeit mit wichtigen Rüstungspartnern eingeschränkt werde. Auch Ana Brnabić übte scharfe Kritik. Sie warnte, dass durch einen umfassenden Rückzug aus der Waffenproduktion und dem Waffenexport mehr als 20.000 Arbeitsplätze in der serbischen Rüstungsindustrie gefährdet sein könnten. Allerdings fordert Ubović ausdrücklich ein Ende des Waffenhandels mit Israel und nicht die vollständige Einstellung der serbischen Rüstungsproduktion. Ob und wie viele Arbeitsplätze durch seine Vorschläge tatsächlich betroffen wären, ist nicht belegt.

Drohnenwerk in Makiš

Am 17. September 2026 wurde im Belgrader Stadtteil Makiš ein Werk zur Montage militärischer Drohnen eröffnet. Das Projekt steht im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit Serbiens mit dem israelischen Rüstungskonzern Elbit Systems. Nach früheren Recherchen von BIRN und der israelischen Zeitung Haaretz war ursprünglich vorgesehen, dass Elbit 51 Prozent und der serbische Rüstungskonzern Yugoimport SDPR 49 Prozent der Anteile halten. Die registrierte Eigentümerstruktur der Betreibergesellschaft SDS Technologies zeigt jedoch ein anderes Bild: Laut BIRN gehört sie der in London registrierten CUPA Limited. Wie die wirtschaftlichen Beteiligungen am gesamten Drohnenprojekt tatsächlich geregelt sind, bleibt damit erklärungsbedürftig.

Besonders auffällig ist eine weitere Personalie: Einer der Direktoren von SDS Technologies ist laut BIRN der israelische Rechtsanwalt Zion Amir. Er vertritt unter anderem Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Gerichtsverfahren. Welche konkrete Aufgabe Amir beim Drohnenprojekt übernimmt, ist öffentlich nicht näher erläutert. Seine Beteiligung wurde durch die Auswertung der Unternehmensregister bekannt.

Die militärische Zusammenarbeit zwischen Serbien und Israel hat auch wirtschaftlich erheblich an Bedeutung gewonnen. Nach Recherchen von BIRN erreichte der Wert der serbischen Waffen- und Munitionsexporte nach Israel im Jahr 2025 rund 114 Millionen Euro. Gegenüber 2023 entspricht das einem Anstieg auf das 42-Fache. Ein Abbruch dieser Handelsbeziehungen könnte daher auch wirtschaftliche Folgen haben, deren Umfang bislang nicht beziffert ist.