Vucic: „Ich bin der Einzige, der Israel Waffen liefert“

Während Europa auf Distanz zu Israel geht, baut Serbien seine Beziehungen massiv aus. Waffenexporte, Handelsvolumen und Tourismus erreichen Rekordwerte in der ungewöhnlichen Partnerschaft.

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat in einem Interview mit der Jerusalem Post seine besondere Rolle in den europäisch-israelischen Beziehungen hervorgehoben. „Ich bin heute der Einzige in Europa, der mit Israel militärische Munition handelt“, erklärte Vucic und fügte hinzu, dass er für diese Position häufig Kritik von Amtskollegen ernte.

Nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem darauf folgenden Krieg im Gazastreifen habe Vucic innerhalb von 24 Stunden eine Nachricht vom israelischen Präsidenten Jitzchak Herzog erhalten. Serbien sei binnen vier Tagen bereit gewesen zu reagieren, was die Verteidigungsbeziehungen zwischen Belgrad und Tel Aviv seither erheblich intensiviert habe.

Die Zahlen belegen diese Entwicklung eindrucksvoll: Laut einer gemeinsamen Recherche von Balkan Insight und Haaretz erreichten die serbischen Waffenexporte nach Israel im Jahr 2024 einen Wert von 42,3 Millionen Euro – das Dreißigfache des Vorjahreswertes. Serbien hat sich damit zu einem Schlüsselpartner in der israelischen Verteidigungslieferkette entwickelt.

Vorwürfe bezüglich Unregelmäßigkeiten bei Waffengeschäften, die vom serbischen Investigativportal KRIK und der deutschen Bild erhoben wurden, wies der serbische Präsident zurück. „In Serbien wird die Situation immer gleich bleiben. Wir werden das jüdische Volk und Israel immer schätzen, respektieren und lieben. Das meine ich wirklich, das fühle ich wirklich.“

Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern beschränkt sich nicht auf den militärischen Bereich. Die Handels- und Investitionsbeziehungen haben Rekordhöhen erreicht. In den ersten zwei Monaten des Jahres 2025 stieg der serbische Export nach Israel um beeindruckende 196,2 Prozent.

Der gesamte Handelsaustausch im Jahr 2024 belief sich auf 199,2 Millionen Dollar, wobei die Ausfuhren aus Serbien um 75,2 Prozent und die Einfuhren um 40,9 Prozent zunahmen.

In den vergangenen vier Jahren hat sich das Handelsvolumen verdreifacht. Israel ist dadurch zum wichtigsten Exportmarkt Serbiens im Nahen Osten und zum viertgrößten außerhalb Europas aufgestiegen – und das, obwohl ein Freihandelsabkommen noch aussteht. Die Präsidenten Herzog und Vucic hatten ein solches Abkommen während Herzogs Besuch in Belgrad 2024 angekündigt.

Das Spektrum der serbischen Exporte nach Israel ist breit gefächert: Es reicht von Autoteilen, Gasturbinen und Maschinen bis zu landwirtschaftlichen Produkten und chemischen Enderzeugnissen. Im Gegenzug liefert Israel Hightech-Produkte, medizinische und optische Geräte, Flugzeugteile sowie tropische Früchte nach Serbien.

Auch im Tourismus zeigt sich die verstärkte Verbindung: Die Zahl der israelischen Besucher in Serbien stieg Anfang 2025 um 73 Prozent, die Übernachtungen nahmen sogar um 86,5 Prozent zu.

Strategische Partnerschaft

Israelische Investitionen in Serbien konzentrieren sich auf Schlüsselbereiche wie erneuerbare Energien, Immobilien und Hochtechnologie. Zu den bedeutenden Projekten zählen die Windparks des Unternehmens Enlight Energy in Kovacica und Pupin, der 25 Millionen Euro teure Solarpark von Nofar Energy in Ada sowie umfangreiche Entwicklungsprojekte der Unternehmen AFI Europe und BIG Einkaufszentren in Belgrad.

Darüber hinaus kooperieren beide Länder in den als strategisch wichtig erachteten Bereichen Biotechnologie und Cybersicherheit.

Besondere Dankbarkeit zeigte Vucic für Israels Enthaltung bei der UN-Generalversammlungsresolution von 2024, die den 11. Juli zum Internationalen Gedenktag für den Völkermord in Srebrenica erklärt. „Als wir mit der Srebrenica-Resolution in der UNO konfrontiert wurden, haben wir gezeigt, dass wir in der Lage sind, eine Mehrheit der Länder gegen sogar die Großmächte zu versammeln“, erläuterte er.

„Sie haben viele islamische Länder wegen der Srebrenica-Frage angezogen. Wir waren Israel sehr dankbar, dass es nicht für diese Resolution gestimmt hat. Ich denke, das war wichtig für Israel und das jüdische Volk, denn beim nächsten Mal könnte eine solche Resolution gegen euch gerichtet sein, und Serbien wird dann nicht dafür stimmen“, betonte Vucic gegenüber der Jerusalem Post.