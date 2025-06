ESC-Manipulation? EU-Parlamentarier fordern Aufklärung bei Abstimmung

Der Glanz des Eurovision Song Contest bekommt Risse: EU-Parlamentarier und Rundfunkanstalten fordern nach hitzigen Debatten vollständige Transparenz bei der Stimmenauszählung.

Nach dem diesjährigen Eurovision Song Contest reißen die Diskussionen um die Fairness der Abstimmung nicht ab. Zwölf EU-Parlamentarier haben nun in einem gemeinsamen Schreiben an die Europäische Rundfunkunion (EBU) vollständige Transparenz bei der Stimmenauszählung gefordert.

Die fraktionsübergreifende Initiative – getragen von Abgeordneten der Sozialisten, Grünen, Liberalen und Linken – äußert erhebliche Bedenken hinsichtlich möglicher Unregelmäßigkeiten bei der Erfassung und Auswertung der Publikumsstimmen. Ihr Vorstoß folgt auf ähnliche Anfragen mehrerer europäischer Rundfunkanstalten.

Fernsehsender aus sieben Ländern – darunter die Niederlande, Norwegen, Spanien, Slowenien, Island, Belgien und Finnland – zeigen sich besorgt über potenzielle politische Einflussnahme auf das Abstimmungsergebnis. Besonders im Fokus steht der israelische Beitrag, der den zweiten Platz belegte. Kritiker werfen der israelischen Regierungsbehörde Lapam (israelisches Regierungsbüro für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit) vor, eine gezielte Kampagne zur Unterstützung des eigenen Kandidaten orchestriert zu haben, was einen unlauteren Wettbewerbsvorteil darstellen könnte.

Der irische Sender RTÉ hat bereits sämtliche Abstimmungsdaten angefordert, während der belgische VRT sogar mit einem Ausstieg aus dem Wettbewerb droht, sollte keine größere Transparenz geschaffen werden.

Politische Instrumentalisierung

Der slowenische Abgeordnete Matjaz Nemec, Initiator des Vorstoßes, warnt eindringlich vor einer politischen Instrumentalisierung des Song Contests, die gegen die fundamentalen Wettbewerbsregeln verstoße. Gemeinsam mit seinen Kollegen fordert er die Veröffentlichung aller Abstimmungsdaten, eine unabhängige Überprüfung sowie wirksame Schutzmaßnahmen gegen staatliche Einmischung.

Die Parlamentarier betonen, der Eurovision Song Contest müsse ein verbindendes musikalisches Ereignis bleiben und dürfe nicht zum Spielball politischer Interessen werden. Ohne entsprechende Reformen stehe das Vertrauen des Publikums auf dem Spiel.

EBU-Reaktion

In einem offenen Brief reagierte Eurovision-Direktor Martin Green auf die Vorwürfe. Er kündigte an, die EBU werde alle Bedenken bei ihrem nächsten Treffen erörtern. Green räumte ein, dass Länder grundsätzlich das Recht hätten, ihre Künstler zu fördern – eine in der Musikbranche gängige Praxis.

Dennoch müsse untersucht werden, inwieweit solche Fördermaßnahmen das Abstimmungsergebnis beeinflussen könnten. Der Direktor verwies auf die bestehenden Sicherheitsmechanismen des Abstimmungssystems, das von mehr als 60 internationalen Experten überwacht werde.

Das gesamte Verfahren sei von der deutschen Firma Once Germany GmbH durchgeführt und von der renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young bestätigt worden. Die aktuelle Regelung, die maximal 20 Stimmen pro Person über eine Zahlungsmethode zulässt, habe laut Green keinen entscheidenden Einfluss auf das Endergebnis – werde aber einer weiteren Prüfung unterzogen.