Serbiens Studenten greifen durch: Realityshows sollen drastisch gekürzt werden

Serbiens Studentenliste knöpft sich das Fernsehen vor. Ihr Elf-Punkte-Plan stellt Sender, Programme und sogar Dörfer auf den Prüfstand.

Die Studentenliste hat einen Reformplan mit elf Punkten für Serbien vorgelegt. Im Zentrum stehen strikte Grenzen für Reality-TV auf Sendern mit nationaler Frequenz, eine Quote für Kultur- und Bildungsinhalte sowie der Ausbau lokaler Kulturzentren. Die Umsetzung soll vier Jahre lang überwacht werden.

Nach Darstellung der Initiatoren dürfe es keinem Machtzentrum erlaubt sein, öffentliche Informationen zu kontrollieren, ganz gleich, ob es sich um die Regierung, um Medieneigentümer oder um Distributoren handle. Im Mediensystem solle erhalten bleiben, was funktioniert, unklare Bereiche würden zugleich präzisiert. Vorgesehen sind Maßnahmen gegen verdeckte Medienkontrolle, gegen den Einsatz öffentlicher Gelder zur Belohnung genehmer Medien und gegen den Einfluss der Distributoren auf die Verfügbarkeit von TV-Kanälen.

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Reality-TV-Grenzen

Reality-Formate auf Sendern mit nationaler Frequenz sollen künftig höchstens 45 Minuten pro Tag laufen dürfen, und zwar ausschließlich nach 23 Uhr und ohne Live-Übertragung. Dieselben Vorgaben würden für Wiederholungen, Specials und außerordentliche Zuschaltungen gelten. Die Sender hätten sicherzustellen, dass volljährige Teilnehmer frei und informiert einwilligen.

Außerdem soll das Programm bei Gewalt, Drohungen oder Hassrede sofort unterbrochen werden können. Über Fernsehplattformen im Abonnement blieben ganztägige Reality-Inhalte weiterhin zugänglich, mit Altersbeschränkungen und Kindersicherung.

Mindestens 30 Prozent des jährlichen Gesamtprogramms der nationalen Sender sollen auf wissenschaftlich-bildende, kulturell-künstlerische, dokumentarische und Kinderprogramme entfallen. Über Änderungen des Werbegesetzes soll kostenlose Werbung für Kulturinhalte möglich werden.

Schulen, Kultureinrichtungen und Künstlervereinigungen sollen einen Vorschlag für ein verpflichtendes Kooperationsprotokoll erhalten. Kultureinrichtungen wären zudem gehalten, kostenlose Programme für Kinder und Jugendliche anzubieten.

Lokale Kulturzentren

Für kleinere Orte und Dörfer kündigt die Studentenliste den Ausbau des Netzes lokaler Kulturzentren und Kulturhäuser an. Ein eigener Budgetfonds soll die Sanierung bestehender Gebäude und kostenlose Programme finanzieren. Das Gesetzespaket soll innerhalb von zwei Jahren beschlossen werden.

Die Anwendung der Änderungen wird bis zum Ende des vierten Jahres regelmäßig und detailliert überwacht. Was im Mediensystem funktioniert, solle beibehalten werden, heißt es von der Liste.

Gleichzeitig wolle man jene Fragen klären, die bislang unzureichend oder unklar geregelt seien.