Erfindung aus Montenegro: Diese Maschine soll Trinkwasser aus der Luft gewinnen

Trinkwasser aus Luft gewinnen – genau das soll eine neuartige Maschine aus Montenegro ermöglichen. Die mit Sonnenenergie betriebene Erfindung wurde bei einem internationalen Technologiewettbewerb ausgezeichnet und könnte künftig besonders für wasserarme Regionen interessant werden.

Was nach Science-Fiction klingt, könnte künftig für abgelegene Regionen interessant werden. Das montenegrinische Entwicklerteam DoWater arbeitet an einer Maschine, die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft gewinnt und daraus Trinkwasser bereitstellen soll. Beim internationalen EIT Water & PDJF Hackathon an der Universität Zadar in Kroatien erreichte das Projekt den zweiten Platz. Auch eine weitere Erfindung aus Montenegro wurde ausgezeichnet.

Wie lässt sich Trinkwasser aus Luft gewinnen?

Die Idee hinter DoWater ist ebenso einfach wie faszinierend: Selbst wenn kein Regen fällt, enthält die Luft Wasserdampf. Dieser lässt sich mithilfe geeigneter Technologien auffangen und in flüssiges Wasser umwandeln.

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Solche Geräte werden als atmosphärische Wassergeneratoren bezeichnet. Manche Systeme kühlen die angesaugte Luft so weit ab, dass Wasserdampf kondensiert. Andere verwenden spezielle Materialien, die Feuchtigkeit aufnehmen und anschließend wieder abgeben.

Das Besondere am montenegrinischen Projekt ist die Nutzung von Sonnenenergie zur Wassergewinnung. Dadurch soll die Technologie auch dort einsetzbar werden, wo keine zuverlässige Stromversorgung vorhanden ist.

Denkbare Einsatzgebiete wären abgelegene Dörfer, Berghütten oder Regionen, in denen der Zugang zu sauberem Trinkwasser schwierig ist.

Montenegro setzt sich gegen internationale Konkurrenz durch

Vorgestellt wurde die Erfindung am 5. November 2026 bei einem Innovationswettbewerb in Zadar. Insgesamt waren 22 Projekte aus 18 Ländern eingereicht worden.

Elf Teams aus Kroatien, Slowenien, Ungarn, Montenegro und Nordmazedonien schafften es ins Finale. Dort präsentierten sie Technologien für den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie den Schutz von Meeren und Küsten.

DoWater überzeugte die Jury und erreichte den zweiten Platz. Damit verbunden war ein Preisgeld von 1.500 Euro.

Unterstützt wurde das Unternehmen zuvor vom staatlichen Innovationsfonds Montenegros, der junge Technologieunternehmen bei der Entwicklung neuer Lösungen fördert.

Kann die Maschine tatsächlich die Wasserversorgung verändern?

Das Potenzial solcher Technologien ist groß. Allerdings gibt es eine entscheidende Einschränkung: Wasser aus der Luft zu gewinnen, ist technisch möglich, aber nicht überall gleich effizient.

Wie viel Wasser ein Gerät erzeugen kann, hängt unter anderem von der Lufttemperatur, der Luftfeuchtigkeit und dem eingesetzten Verfahren ab.

Gerade in besonders trockenen Regionen kann die geringe Luftfeuchtigkeit eine große Herausforderung darstellen. Auch die benötigte Energiemenge und die Aufbereitung des gewonnenen Wassers spielen eine wichtige Rolle.

Für das Projekt DoWater liegen bislang keine öffentlich bestätigten Angaben darüber vor, wie viele Liter Trinkwasser das System täglich produzieren kann oder unter welchen Bedingungen es am effizientesten arbeitet.

Die Auszeichnung in Zadar ist deshalb ein wichtiger Erfolg für die Entwickler, aber noch kein Beweis dafür, dass die Technologie bereits großflächig eingesetzt werden könnte.

Eine zweite Erfindung aus Montenegro sorgt für Aufmerksamkeit

DoWater war nicht das einzige erfolgreiche Team aus Montenegro.

Das Unternehmen INOVUL erreichte mit einer weiteren technologischen Entwicklung den dritten Platz. Präsentiert wurde ein patentierter mechanischer Energiewandler, der die Bewegung von Meereswellen unmittelbar in eine Drehbewegung umsetzen soll.

Die Technologie könnte langfristig neue Möglichkeiten zur Nutzung von Wellenenergie eröffnen. Anders als bei DoWater präsentierte INOVUL beim Wettbewerb auch einen funktionsfähigen Mini-Prototyp.

Das Unternehmen aus Tuzi beschäftigt sich außerdem mit intelligenten Systemen für die Schifffahrt, darunter Lösungen für das automatische Anlegen und Ablegen von Schiffen.

Warum die Erfindung auch für andere Länder interessant ist

Wasserknappheit ist längst kein Problem, das ausschließlich Wüstenregionen betrifft. Auch in Teilen Europas führen längere Trockenperioden und steigende Temperaturen immer wieder zu Problemen bei der Wasserversorgung.

Besonders interessant könnten dezentrale Wassergeneratoren dort sein, wo die Errichtung herkömmlicher Leitungsnetze schwierig oder teuer ist.

Ein solarbetriebener Generator könnte beispielsweise kleinere Einrichtungen versorgen oder in bestimmten Notsituationen eine zusätzliche Wasserquelle bieten. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass die Geräte ausreichend Wasser in nachgewiesener Trinkwasserqualität und zu vertretbaren Kosten liefern.

Die Wassergewinnung aus der Luft wird bereits international erforscht. Die montenegrinische Entwicklung ist somit keine völlig neue physikalische Entdeckung, sondern der Versuch, eine bekannte technische Möglichkeit praktisch nutzbar zu machen.

Ein kleiner Staat mit großen technologischen Ambitionen

Den ersten Platz beim Wettbewerb sicherte sich das kroatische Team Bronx Croatia mit einer Technologie zur Überwachung von Meeresverschmutzung in Häfen.

Dass Montenegro gleich zwei der drei Spitzenplätze belegte, ist dennoch bemerkenswert.

Die Erfolge zeigen, dass innovative Lösungen nicht ausschließlich aus großen Forschungszentren oder wirtschaftlich mächtigen Ländern kommen müssen.

Ob DoWater eines Tages tatsächlich Menschen in wasserarmen Regionen mit Trinkwasser versorgen wird, bleibt offen. Doch die Idee, aus Luftfeuchtigkeit und Sonnenenergie eine unabhängige Wasserquelle zu schaffen, zeigt, welches Potenzial in der Entwicklung steckt.