Wasserknappheit in Österreich: Gemeinde richtet Notversorgung ein

In einer österreichischen Gemeinde herrscht akute Wasserknappheit. Nun wurde eine Notversorgung eingerichtet – nicht zum ersten Mal.

In St. Georgen am Längsee in Kärnten ist es erneut zu Problemen mit der Wasserversorgung gekommen. Wie die Gemeinde am Dienstag, dem 10. November, mitteilte, herrscht im Versorgungsbereich der Burgstallerquelle akute Wasserknappheit. Betroffen ist damit ein bestimmter Versorgungsbereich und nicht nachweislich die gesamte Gemeinde.

Um den betroffenen Bewohnern weiterhin Zugang zu Wasser zu ermöglichen, wurde kurzfristig eine provisorische Wasserentnahmestelle eingerichtet. Wie lange diese benötigt wird, ist derzeit offen.

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Gemeinde arbeitet an Lösung

Die Gemeinde steht nach eigenen Angaben mit den Betreibern der Wasserversorgung in Kontakt und arbeitet an einer Lösung. Was die aktuelle Wasserknappheit ausgelöst hat und wann die reguläre Versorgung wieder vollständig sichergestellt werden kann, geht aus der offiziellen Mitteilung nicht hervor.

Notlösung im Kirchweg

Für die betroffenen Bewohner wurde im Kirchweg bei einem Hydranten eine Notwasserentnahmestelle eingerichtet. Dort steht ein eigener Wasserentnahmehahn zur Verfügung. Zusätzlich liegen 10-Liter-Kanister zur freien Entnahme bereit, die vor Ort mit Wasser befüllt werden können.

Bereits im Juni gab es Wasserprobleme

Bereits am 8. Juni 2026 hatte die Gemeinde über Einschränkungen bei der Wasserversorgung aus der Burgstallerquelle informiert. Damals wurde bei der Volksschule St. Georgen am Längsee eine Notwasserentnahmestelle eingerichtet. Bewohner konnten dort Kanister abholen und selbst befüllen.

Damit ist innerhalb von rund fünf Monaten zum zweiten Mal eine provisorische Wasserversorgung notwendig geworden. Ob beide Vorfälle dieselbe Ursache haben, ist bislang nicht bekannt.