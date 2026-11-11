Aus für Wiens XXL-Mascherl: Staatssekretärin kritisiert Stadt-Auflagen

Wiens berühmte rote XXL-Schleife wird heuer nicht wie gewohnt die Innenstadt schmücken. Neue Auflagen der Stadt verhindern die Montage an der Fassade – im Internet regt sich Protest.

Das berühmte Weihnachtsmascherl am Wiener Palais Todesco wird 2026 nicht an der Fassade angebracht. Nach langen Verhandlungen mit der zuständigen MA 46 konnte sich das Modehaus Popp & Kretschmer nicht mit der Stadt auf die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einigen. Besonders problematisch war nach Angaben des Unternehmens ein verpflichtender Ordnungsdienst an sieben Tagen pro Woche, dessen Kosten das Modehaus selbst hätte tragen müssen. Unter dem Hashtag #freethebow sorgt die Entscheidung inzwischen auch international für Diskussionen.

Hinter den strengeren Auflagen stehen die Erfahrungen aus dem vergangenen Advent. Das riesige Mascherl entwickelte sich zu einem internationalen Fotomotiv. Zahlreiche Besucher drängten sich vor dem Gebäude, manche liefen für Fotos sogar auf die Fahrbahn. Es kam zu Polizeieinsätzen und gefährlichen Situationen.

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Neben einem täglich eingesetzten Ordnungsdienst sollte das Modehaus nach eigenen Angaben auch sicherstellen, dass die Beleuchtung bei starkem Besucherandrang gedimmt oder abgeschaltet werden kann. Geschäftsführer Sascha Trefelik verwies auf die zusätzlichen Kosten und mögliche Haftungsrisiken. Für das Unternehmen seien diese Anforderungen wirtschaftlich und organisatorisch nicht tragbar.

Internationale Resonanz

Auch Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) schaltete sich in die Diskussion ein. Auf Instagram bezeichnete sie sich als „Mascherl-Fan“ und kritisierte die Auflagen der Stadt Wien. Die Entscheidung sorgt inzwischen auch international für Aufmerksamkeit, unter anderem bei Fans aus Großbritannien, Spanien und den USA.

Sie übt Kritik an „zu vielen bürokratischen Auflagen der Stadt Wien“ und spricht von einem „wunderbaren Insta-Hotspot, der in die ganze Welt hinausgegangen ist, verloren“. Den Wegfall nennt Zehetner einen „wahren Verlust für den Tourismus und die Wiener Innenstadt„, zudem verweist sie auf die Bewegung „free the bow“.

Bekanntes Motiv

Seit 2009 gehört das rote XXL-Mascherl zu den bekanntesten Weihnachtsdekorationen der Wiener Innenstadt. Es hing an der Fassade des Palais Todesco an der Ecke Kärntner Straße und Walfischgasse. Durch soziale Medien wurde es in den vergangenen Jahren auch international bekannt.

Ganz verschwunden ist die Schleife allerdings nicht. Popp & Kretschmer hat das berühmte Mascherl stattdessen im Schaufenster ausgestellt. Dort ist es nun hinter Glas zu sehen. Das Modehaus hofft weiterhin auf eine Einigung mit der Stadt, damit die Weihnachtsdekoration in den kommenden Jahren wieder an ihren ursprünglichen Platz zurückkehren kann.