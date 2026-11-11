Von 16 Grad auf Schnee: Österreich steht ein Wetterwechsel bevor

Österreich steht ein deutlicher Wetterumschwung bevor. Am Freitag könnte es stellenweise bis auf 600 Meter herab schneien, bevor sich das Wetter am Wochenende wieder beruhigt.

Nach den noch milden Temperaturen zur Wochenmitte erreicht Österreich in der Nacht auf Freitag, 13. November, eine Kaltfront. Sie bringt verbreitet Regen, kräftigeren Wind und eine deutlich sinkende Schneefallgrenze. Vor allem im Norden können die Niederschläge stellenweise bis auf 600 Meter in Schnee übergehen. Ein dauerhafter Wintereinbruch ist vorerst allerdings nicht in Sicht.

Zu Beginn überwiegen Wolken und Nebel. Am Bodensee sowie in einem Streifen vom Flachgau bis ins Weinviertel fällt zeitweise leichter Regen. Auf der Alpennordseite zeigt sich dank Föhn örtlich die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 12 Grad, bei Südföhn werden lokal sogar bis zu 16 Grad erreicht.

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Der Donnerstag beginnt mild und überwiegend wolkenverhangen. Ab dem Vormittag setzt zwischen Tirol und Kärnten Regen ein, auf den Bergen schneit es vorerst nur oberhalb von etwa 2200 bis 2700 Metern.

Im Lauf des Abends greifen die Niederschläge auf weite Teile des Landes über. In der zweiten Nachthälfte fällt die Schneefallgrenze an der Alpennordseite auf knapp unter 1000 Meter.

Winterlicher Freitag

Vielerorts präsentiert sich der Freitag nass, windig und stellenweise winterlich. In der Früh gehen verbreitet Regen und Schnee nieder. Wie tief die Schneefallgrenze reicht, unterscheidet sich von Region zu Region deutlich: Im Salzkammergut liegt sie bei etwa 600 Metern, in den Südalpen bei rund 2000 Metern.

Im Laufe des Freitags lassen Regen und Schneefall von Norden her allmählich nach. Gleichzeitig lockert die Bewölkung zunehmend auf. An der Alpensüdseite und im Südosten bleibt es länger nass und trüb. Der Wind weht aus West bis Nordwest und kann besonders am Alpenostrand kräftig ausfallen. Laut aktueller Prognose von GeoSphere Austria erreichen die Temperaturen 6 bis 12 Grad, in einzelnen Regionen wie Oberösterreich kann es allerdings deutlich kühler bleiben.

Ruhiges Wochenende

Nach dem winterlichen Freitag beruhigt sich das Wetter rasch. Am Samstag, 14. November, setzt sich in weiten Teilen Österreichs sonniges und trockenes Wetter durch. In der Früh ist verbreitet mit Frost zu rechnen, die Temperaturen sinken auf minus 5 bis plus 3 Grad. Am Nachmittag werden 4 bis 13 Grad erreicht, am mildesten wird es in westlichen Alpentälern.

Auch am Sonntag, 15. November, überwiegt vielerorts der Sonnenschein. In Becken und Tälern können sich allerdings Nebel und Hochnebel länger halten. Nach einem frostigen Beginn steigen die Temperaturen auf 4 bis 13 Grad. Besonders im Westen sorgt Südföhn für mildere Verhältnisse.

Ein dauerhafter Wintereinbruch zeichnet sich damit vorerst nicht ab.