Regenfront erreicht Österreich: Erste Vorwarnungen sind da

Österreich steht ein Wetterumschwung bevor. Während sich vielerorts noch hartnäckiger Nebel hält, bringt ein Atlantiktief Regen ins Land. Für Teile Österreichs gelten bereits Wetter-Vorwarnungen.

Auf Nebel und vereinzelten Sonnenschein folgt ab Montag ein nasser Wetterumschwung, im Westen sind Regen-Vorwarnungen aufrecht.

Das ausgedehnte Atlantiktief „Pia“ schiebt am Montag, 9. November, seine Warmfront in den Westen des Landes. In Vorarlberg und in Teilen Tirols gelten von Montagnachmittag bis Dienstagmittag Regen-Vorwarnungen. Am Dienstag wandert die Front weiter nach Nordosten, sodass auch in anderen Landesteilen Niederschlag fällt.

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Nebel und Regen

Zäher Nebel und Hochnebel halten sich am Montag in zahlreichen Niederungen. Im zentralen Bergland wechseln einander Sonne und Wolken ab, im Westen wird es schon am Vormittag zunehmend bewölkt. Ab Mittag beginnt es entlang der westlichen Nordalpen zu regnen.

Schnee gibt es nur in höheren Lagen, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.500 und 2.000 Metern. Der Südwind weht schwach bis mäßig, in manchen Tälern kann er föhnig werden. Die Temperaturen erreichen 5 bis 13 Grad.

Grau und nass beginnt der Dienstag in weiten Teilen des Landes. Zwischen Vorarlberg und dem westlichen Niederösterreich fällt schon in der Früh zeitweise Regen. Im Lauf des Tages dehnt sich leichter Regen vorübergehend auch auf den Osten aus.

Weitgehend trocken bleibt es von Osttirol über Kärnten bis ins Südburgenland. Dort können am Nachmittag vereinzelt die Wolken aufreißen. Der Wind spielt in den meisten Regionen kaum eine Rolle. Die Höchsttemperaturen liegen meist zwischen 5 und 12 Grad, im Rheintal sind örtlich sogar bis zu 14 Grad möglich.

Wechselhafte Wochenmitte

Bis zur Wochenmitte bleibt das Wetter wechselhaft. In der Nacht auf Mittwoch setzt sich über den Alpen kurzzeitig ein kleines Hoch durch. In den Niederungen liegt erneut hartnäckiger Nebel und Hochnebel, am Alpenhauptkamm sind zeitweise Auflockerungen möglich.

Am Mittwoch ziehen besonders im Norden und Westen erneut dichtere Wolkenfelder durch. Von Vorarlberg bis ins Mühlviertel und Waldviertel kann es stellenweise leicht regnen, zwischendurch sind aber auch sonnige Abschnitte möglich. Im östlichen Flachland frischt der Südostwind zunehmend auf.

Je nachdem, wie viel Nebel und Sonne sich durchsetzen, liegen die Temperaturen am Mittwoch zwischen 5 und 15 Grad.