Vermisste Corona-Aktivistin gefunden: Diese Nachricht bringt Erleichterung

Zwei Tage ohne Spur, die Polizei bittet um Hilfe. Die Suche nach der bekannten Corona-Demo-Organisatorin endet am Sonntag mit einem Kontakt.

Jennifer Klauninger ist nach mehreren Tagen ohne Lebenszeichen wieder aufgetaucht. Polizei und Mutter bestätigen das, ihr Zustand ist laut Angaben aus dem Umfeld gut.

Kontakt hergestellt

Seit Freitag, 6. November, galt die 35-Jährige als vermisst. Auf Facebook meldeten nun mehrere Bekannte, sie sei wieder da. Auch die Mutter bestätigte, dass ihre Tochter gefunden wurde.

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Wie aus einem auf Facebook veröffentlichten Beitrag hervorgeht, der sich auf die Polizei in Wiener Neustadt beruft, gelang es den Beamten am Sonntag, 8. November, Kontakt zu ihr herzustellen. Darin steht wörtlich: „Demnach gehe es Klauninger gut.“ Ebenso wird dort festgehalten: „Offenbar habe die 35-Jährige lediglich eine Auszeit gebraucht.“

Zuvor hatte die Polizei eine Vermisstenanzeige bestätigt und die Bevölkerung gebeten, bei der Suche zu helfen. Seit dem gemeldeten Kontakt am 8. November gilt die Vermisstenlage als beendet.

Dem Facebook-Beitrag zufolge, der sich auf Angaben der Polizei in Wiener Neustadt stützt, geht es Klauninger gut. Die Hintergründe ihres kurzzeitigen Verschwindens sind bislang nicht bekannt.

Corona-Proteste

Österreichweit bekannt wurde Jennifer Klauninger während der Corona-Pandemie. Als Gegnerin der damaligen Maßnahmen organisierte sie immer wieder Demonstrationen in der Wiener Innenstadt und war auch sonst regelmäßig bei öffentlichen Auftritten zu sehen.

Die Fahndung setzte nach ihrem Verschwinden am 6. November ein.

Die Polizei wandte sich mit der Bitte um Hinweise an die Bevölkerung, bis am 8. November der Kontakt hergestellt werden konnte.