Hund am Christkindlmarkt: Wiens Tierschützer warnen vor großem Fehler

Glühweinduft, Lichterglanz und Menschenmassen: Für Vierbeiner bedeutet der Advent Dauerstress. Wiens Tierschützer ziehen jetzt eine klare Grenze.

Wer in der Adventszeit mit dem Hund auf den Christkindlmarkt oder zum Weihnachtseinkauf aufbricht, tut dem Tier keinen Gefallen. Das jedenfalls betont die Tierschutzombudsstelle Wien und richtet einen Appell an alle Halter. Gedränge, Musik und ausgelassene Punschstimmung setzen Vierbeiner unter Stress, daheim finden sie deutlich mehr Ruhe und Sicherheit.

Ob ein gemeinsamer Besuch tatsächlich dem Wohl des Tieres dient, sollten Halter sorgfältig überlegen. „Zu Hause haben Hunde in dieser Situation in der Regel deutlich mehr Ruhe und Sicherheit.“ Eva Persy, die Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien, sieht im Markttrubel für viele Hunde eine Überforderung.

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Persy warnt vor dichtem Gedränge und vor Situationen, die sich nicht vorhersehen lassen, wenn der Punsch die Stimmung lockert. Sie sagt: „Besonders für kleine Hunde ist es schwierig, den zahlreichen Menschenbeinen auszuweichen. Auch können in vom Punsch gelöster Stimmung immer wieder Situationen auftreten, mit denen keiner gerechnet hat“. Aus der Sicht der Tiere sei das Treiben „einfach nur furchtbar“.

Ruhige Rückzugsorte

Die Tierschutzombudsstelle Wien empfiehlt, den Hunden daheim ruhige Rückzugsorte einzurichten. Auch beim Weihnachtseinkauf in Einkaufsstraßen und Einkaufszentren sind Hunde fehl am Platz. Viele Halter nehmen ihre Tiere dennoch mit, weil diese ungern allein bleiben oder als Familienmitglied dabei sein sollen.

Persy appelliert: „Gerade weil der Hund ein Familienmitglied ist, dessen Bedürfnisse respektiert werden müssen, appellieren wir an alle Hundehalter: Gönnen Sie Ihrem Hund eine Pause, lassen Sie ihn zu Hause!“ Zudem rät sie, gemeinsame Auszeiten wie ausgiebige Spaziergänge in ruhiger Umgebung einzuplanen.

Hilfreiche Angebote

Einen Eindruck davon, wie sich ein Rundgang über den Christkindlmarkt für Hunde anfühlt, vermittelt die Tierschutzombudsstelle Wien auf www.tieranwalt.at. Das Handbuch zum Hunde-Sachkundenachweis auf www.hunde-kunde.at beschreibt ausführlich, wie Hunde lernen, allein zu bleiben.

Beide Angebote lassen sich herunterladen beziehungsweise online ansehen.