Vom Superstar zum Filmproduzenten: Ronaldo greift Hollywood an

Ein Fußballstar wechselt das Spielfeld. Mit einem Regisseur und einer Hollywood-Riege startet er ein Projekt, das Stunts und Gags verspricht.

Cristiano Ronaldo (41) steigt gemeinsam mit dem Regisseur Matthew Vaughn (55) ins Film- und Fernsehgeschäft ein. Die beiden haben die Firma „Ur Marv“ gegründet. Den Auftakt macht die Action-Komödie „Stuntnuts“ mit prominenter Besetzung rund um Chris Hemsworth (43), Sam Rockwell (58) und Matt Damon (56).

„Ur Marv“ vereint den international bekannten Fußballer Cristiano Ronaldo mit Matthew Vaughn, dem Regisseur der „Kingsman“-Reihe. Mit „Stuntnuts“ nimmt das Duo ein Genreprojekt in Angriff, das auf Action und Humor setzt.

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Echte Stunt-Profis

„Stuntnuts“ erzählt von zwei talentierten Stunt-Profis, die bei einer Hollywood-Produktion anheuern. Mit dem Honorar soll das örtliche Fitnessstudio gerettet werden. Neben den Stars der Schauspielerriege rücken echte Stunt-Profis ins Zentrum.

Dazu zählt Bobby Holland Hanton (42), der seit vielen Jahren als Double von Chris Hemsworth arbeitet, ebenso wie Greg Townley (30), der in „Spider-Man“ für Tom Holland eingesprungen ist. Das Team komplettieren Paul Lowe (73), der aus „Harry Potter“ und „Game of Thrones“ bekannt ist, sowie Haruka Oshima (35), die man aus „Keine Zeit zu sterben“ und „Matrix“ kennt. Dem Fachpublikum soll der Film erstmals beim American Film Market gezeigt werden.

Ernster Unfall

Abseits der Kamera wurde es allerdings ernst. Greg Townley war einige Monate vor Drehbeginn bei einer anderen Produktion von einem Wasserturm gestürzt und hatte sich an drei Stellen das Rückgrat gebrochen. Wegen der Verletzung verschob sich der Dreh um Monate.

Der tatsächliche Unfall fand später Eingang in den Film. Für Cristiano Ronaldo bedeutet „Stuntnuts“ den Startschuss seiner Aktivitäten in Film und Fernsehen. An weiteren Projekten arbeitet er bereits.