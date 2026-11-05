Bewegendes Video: Ronaldo beendet Nationalteam-Karriere

Nach 23 Jahren, unzähligen Rekorden und historischen Erfolgen zieht Cristiano Ronaldo einen Schlussstrich. Mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram kündigt der Superstar seinen Abschied aus Portugals Nationalmannschaft an.

Eine Ära im internationalen Fußball geht zu Ende: Cristiano Ronaldo hat am Donnerstag, dem 5. November, seinen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft angekündigt. Der 41-jährige Stürmer, der seit 2003 für sein Heimatland aufläuft, will das legendäre Trikot mit der Nummer 7 abgeben. Damit endet eine der außergewöhnlichsten Nationalmannschaftskarrieren der Fußballgeschichte.

Seine Entscheidung teilte der fünffache Weltfußballer in einer emotionalen Videobotschaft auf Instagram mit. Darin blickt er auf mehr als zwei Jahrzehnte im Nationaldress zurück und bedankt sich bei seinen Mitspielern und den portugiesischen Fans.

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Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters soll der Abschied nach der Länderspielpause im November erfolgen. Ronaldo steht beim saudi-arabischen Verein Al-Nassr weiterhin unter Vertrag. Sein Rücktritt betrifft somit ausschließlich die Nationalmannschaft. Reuters

Emotionale Abschiedsbotschaft

In seinem Video erklärte Ronaldo, dass nun der Zeitpunkt gekommen sei, das Trikot mit der Nummer 7 zurückzugeben. Es habe sich für ihn nie so angefühlt, als würde dieses Trikot ihm allein gehören. Vielmehr sei es 23 Jahre lang ein Privileg und eine große Verantwortung gewesen, Portugal auf den Fußballplätzen der Welt zu vertreten.

Der Superstar erinnerte dabei nicht nur an Tore, Titel und Rekorde, sondern vor allem an die Menschen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. Besonders würdigte er die portugiesischen Fans im eigenen Land und im Ausland.

Für Ronaldo war die Nationalmannschaft stets mehr als nur eine sportliche Aufgabe. Er galt über zwei Jahrzehnte als Gesicht des portugiesischen Fußballs und führte sein Land als Kapitän zu mehreren historischen Erfolgen.

Weltrekorde und historische Titel

Sein Debüt für Portugals A-Nationalmannschaft feierte Ronaldo am 20. August 2003 gegen Kasachstan. In den folgenden 23 Jahren entwickelte er sich zu einem der erfolgreichsten Nationalspieler aller Zeiten.

Mit 234 Länderspielen und 146 Toren hält Ronaldo die Weltrekorde für die meisten Einsätze und Treffer im Männer-Nationalmannschaftsfußball.

Den größten Triumph seiner internationalen Karriere feierte er bei der Europameisterschaft 2016, als Portugal im Finale Gastgeber Frankreich besiegte und erstmals den EM-Titel gewann.

Weitere Titel folgten in der UEFA Nations League 2019 und 2025. Insgesamt nahm Ronaldo an sechs Weltmeisterschaften teil. Der Gewinn des WM-Titels blieb ihm allerdings verwehrt.

Konflikt mit Nationaltrainer

Der Abschied kommt nur wenige Wochen nach erheblichen Spannungen innerhalb der portugiesischen Nationalmannschaft. Ende September geriet Ronaldo mit Nationaltrainer Jorge Jesus aneinander, nachdem er beim Nations-League-Spiel gegen Norwegen nicht eingesetzt worden war.

Der Stürmer verließ daraufhin vorzeitig das Trainingslager der Nationalmannschaft. Später warf er dem Trainer öffentlich vor, zuvor getroffene Zusagen nicht eingehalten zu haben.

Der portugiesische Fußballverband reagierte mit einer 30-tägigen Sperre und einer Geldstrafe von 255 Euro. Ronaldo entschuldigte sich anschließend für sein Verhalten und erklärte zunächst, weiterhin für Portugal zur Verfügung stehen zu wollen.

Nun hat sich der 41-Jährige anders entschieden. Ob die Auseinandersetzung mit dem Nationaltrainer seine Rücktrittsentscheidung beeinflusst hat, ist nicht offiziell geklärt. SRF+1

Eine Fußball-Ära geht zu Ende

Mit Ronaldos Abschied verliert Portugal seinen erfolgreichsten Nationalspieler und eine prägende Persönlichkeit des internationalen Fußballs. Über mehr als zwei Jahrzehnte stand der Angreifer für spektakuläre Tore, außergewöhnlichen Ehrgeiz und zahlreiche Rekorde.

Seine Vereinskarriere bei Al-Nassr in Saudi-Arabien setzt Ronaldo vorerst fort. Für Portugal beginnt hingegen eine neue Ära ohne den langjährigen Kapitän und Rekordtorschützen.