Gratis-Grippeimpfung: Wo sie erhältlich ist

Noch ist es ruhig, doch die Warnzeichen mehren sich. Kärntens Gesundheitsexperten blicken auf Japan, Abwasser und Ordinationen.

Die Grippesaison könnte in Kärnten heuer zeitiger einsetzen als in den vergangenen Jahren. Zur Schutzimpfung raten Gesundheitsfachleute ab sofort, erste Anzeichen liefern das Monitoring und die Ordinationen. Gleichzeitig wächst der Andrang, und an Impfstoff mangelt es nicht mehr.

Während die Influenza-Welle im Winter 2024/25 erst im Februar gipfelte, war es im vergangenen Winter schon zu Weihnachten so weit. Heuer spreche vieles dafür, dass der Beginn noch früher liegt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Auf die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für die Impfung antwortet Karin Schorna-Drescher, Leiterin der Kärntner Landessanitätsdirektion: „Ab sofort!“ Sie ergänzt: „Heuer deutet alles darauf hin, dass sie früher auftreten wird.“

Frühe Anzeichen

Die Sorge speist sich aus Berichten über schwere Erkrankungen in Japan und aus einem frühen Infektionsgeschehen in Nordamerika und England. Anzeichen liefern zudem das Kärntner Abwassermonitoring, Infektionen bei Reiserückkehrern sowie erste Fälle in Arztpraxen.

Im Bundesland selbst werden Influenza-Erkrankungen derzeit noch vereinzelt registriert. Die Allgemeinmedizinerin Maria Korak-Leiter sagt dazu: „Noch registrieren wir die Influenza-Erkrankungen vereinzelt, aber die Welle kommt wie das Amen im Gebet.“

Das größte Risiko tragen ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke, doch auch junge, gesunde Personen können schwer erkranken. Korak-Leiter berichtet: „Zahlreiche Patienten, die letztes Jahr schwerer erkrankt waren, wollen sich heuer erstmals impfen lassen. Die Sterberate ist bei Personen über 70 Jahren besonders hoch, aber auch junge Menschen leiden, haben tagelang hohes Fieber und sind wochenlang angeschlagen. Ich erwarte in den nächsten Wochen einen Anstieg der Infektionszahlen.“ Überraschend groß fällt heuer das Interesse an der Influenza-Impfung aus.

Impfung ab sofort

Fachleute aus dem Gesundheitswesen legen nahe, sich ab sofort impfen zu lassen. Bereits 10.000 Dosen gegen Influenza sind im heurigen Herbst in Kärnten verabreicht worden.

Gesundheitsreferentin Beate Prettner legt die Impfung vor allem Kindern, älteren Menschen und chronisch Kranken ans Herz. Kostenlos ist sie für alle Altersgruppen, erhältlich bei niedergelassenen Ärzten, in Gesundheitsämtern, Pflegeheimen und Betrieben sowie im Magistrat. Für Kinder gibt es einen Impfstoff, der über die Nase verabreicht wird.

Die anfänglichen Lieferengpässe sind überwunden, Impfstoffe stehen wieder in ausreichender Menge bereit. Dass die Bereitschaft zur Impfung wächst, zeigen die Zahlen: Im Winter 2024/25 ließen sich 8,7 Prozent der Kärntner impfen, im vergangenen Winter war es jeder Zehnte.

In Risikogruppen lag die Quote bei 25 Prozent.