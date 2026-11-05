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Befall mit Salmonellen: Rückruf von dm-Bioprodukt

Befall mit Salmonellen: Rückruf von dm-Bioprodukt
FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein kleines Päckchen im Vorratsschrank wird zum Problem. Bei dm läuft dazu jetzt ein Rückruf, der genaues Hinsehen auf der Packung verlangt.

Der Drogeriemarkt dm ruft dmBio Pinienkerne in der 60-Gramm-Packung zurück und rät vom Verzehr ab. Wer das Produkt gekauft hat, soll es nicht essen, sondern in einen dm-Markt bringen, wo der Kaufpreis erstattet wird.

Zurückgerufen wird der Artikel dmBio Pinienkerne, 60 g. Hintergrund ist ein möglicher Befall mit Salmonellen, die Magen-Darm-Beschwerden hervorrufen können. Wer die Ware zurückgibt, bekommt den Kaufpreis ersetzt.

Betroffene Packungen

Vom Rückruf erfasst sind ausschließlich Packungen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 31.05.2027 und dem 02.07.2027 liegt, wobei der letzte Tag eingeschlossen ist. Das MHD ist auf der Seitenfläche der Verpackung zu finden. Dass in einzelnen Packungen Salmonellen auftreten, kann nicht ausgeschlossen werden.

Produkte mit diesen Mindesthaltbarkeitsdaten sollten nicht gegessen werden. Ob ungeöffnet oder bereits angebrochen, die Packungen können in den dm-Märkten abgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Wer belastete Lebensmittel verzehrt, muss mit Durchfall, Bauchschmerzen, gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber rechnen. Ein erhöhtes Risiko tragen Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere und abwehrgeschwächte Menschen. Halten die Beschwerden an oder verlaufen sie schwer, sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.

Kundenservice

Rückfragen beantwortet der dm Kundenservice unter der gebührenfreien Nummer 0800-365 86 33, und zwar montags bis freitags von 09:00 bis 16:00 Uhr. Per E-Mail ist er unter servicecenter@dm.de erreichbar.

Das Unternehmen teilt dazu mit: „Die Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität.“ Außerdem heißt es: „Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns bei Ihnen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

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