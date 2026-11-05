Tödliche Messerattacke auf offener Straße: 51-Jähriger gesteht

Mitten in Meidling liegt ein Mann auf der Straße, Hilfe kommt zu spät. Die Spur führt in eine Wohnung und zu einem engen Vertrauten.

Ein 35-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in Wien-Meidling mit schweren Verletzungen im Oberkörperbereich auf offener Straße entdeckt worden. Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos, er starb. Mittlerweile hat ein 51-jähriger Spanier die Messerattacke zugegeben.

Die Polizei rechnete von der ersten Minute an mit einem Gewaltverbrechen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand geriet ein Streit zwischen zwei Freunden in einer Wohnung außer Kontrolle. Der 35-Jährige lief danach verletzt auf die Straße, wo man ihn fand.

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Passanten stießen am Mittwochnachmittag in Wien-Meidling auf den Verletzten. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen ein, die allerdings nichts mehr bewirkten. Unweit des Tatorts stellten Ermittler ein Messergriffstück sicher.

Sofortfahndung

Im Rahmen einer Sofortfahndung stoppte die Polizei ganz in der Nähe einen 51-jährigen Spanier. Der Mann machte einen aufgebrachten Eindruck und stand mutmaßlich unter Alkoholeinfluss, an seiner Kleidung fanden sich Blutspuren.

Widersprüche und Geständnis

Anfangs gab er an, mit dem Opfer befreundet zu sein, bei der ersten Befragung verwickelte er sich jedoch in Widersprüche. Damit verdichtete sich der Tatverdacht. Bei der Einvernahme legte er schließlich ein Geständnis ab und erklärte, er habe seinen Freund in seiner Wohnung mit einem Messer attackiert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 51-Jährige vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.