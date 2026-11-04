Blutspuren auf Meidlinger Straße: 35-Jähriger stirbt trotz Reanimation

Ein gewöhnlicher Mittwochnachmittag in Meidling endet mit einem Toten auf der Straße. Für die Ermittler beginnt jetzt die Spurensuche.

Auf einer Straße in Wien-Meidling ist am frühen Mittwochnachmittag ein 35 Jahre alter Mann leblos entdeckt worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf ein Gewaltverbrechen, Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg.

Gegen 13.45 Uhr ging bei der Polizei der Alarm ein. Der Rettungsdienst begann sofort mit der Reanimation, auch die notfallmedizinische Versorgung schloss sich an. Am Ende konnte nur mehr der Tod des 35-Jährigen festgestellt werden, wie Polizeisprecherin Julia Schick mitteilte.

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Fundort in Meidling

Gefunden wurde der Mann am frühen Nachmittag auf einer Straße in Wien-Meidling. Obwohl rasch Hilfe zur Stelle war, blieben die Versuche, ihn wieder ins Leben zurückzuholen, erfolglos. Die Exekutive schließt aus den Verletzungen auf ein Gewaltverbrechen.

Offene Fragen

Wo genau sich die Tat zugetragen hat, ließ die Polizei offen. Zur Art der Verletzungen machte sie unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben. Auf der Straße ließen sich Blutspuren erkennen.

Am frühen Abend befragten die Ermittler Zeugen und sicherten Spuren.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.