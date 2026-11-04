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Messerdrohung

Hausverbot ignoriert: Jugendlicher zückt im Supermarkt plötzlich die Klinge

Hausverbot ignoriert: Jugendlicher zückt im Supermarkt plötzlich die Klinge
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Trotz Hausverbot steht ein Teenager im Laden, plötzlich soll ein Messer im Spiel sein. In Brunn am Gebirge eskaliert ein Mittwoch.

Ein Jugendlicher, der trotz Hausverbot Pfand einlösen wollte, soll am Mittwoch im niederösterreichischen Brunn am Gebirge eine Supermarkt-Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht haben. Es folgte ein Polizeieinsatz.

Messer vorgezeigt

Schauplatz war der Supermarkt. Eine Mitarbeiterin wies den Jugendlichen darauf hin, dass gegen ihn ein Hausverbot bestehe, und forderte ihn auf, das Geschäft zu verlassen. Daraufhin soll der Teenager ein Messer vorgezeigt und die Angestellte damit bedroht haben.

Die Frau drückte den Notfallknopf, worauf sich die Türen schlossen. Der Jugendliche blieb draußen und lief wenig später davon.

Polizeiliche Fahndung

Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Beamte der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge spürten den Jugendlichen kurz darauf unweit des Supermarkts auf. Die polizeilichen Einvernahmen dauerten am Mittwochnachmittag noch an.

Den Vorfall bestätigte die niederösterreichische Polizei gegenüber Heute.

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