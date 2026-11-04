Vitamine, Booster, Pulver für Jugendliche: Warum ein Blick auf die Dose nicht reicht

Ein Präparat fürs Immunsystem, ein Pulver fürs Training, dazu Vitamine für Haut und Haare. Was einzeln übersichtlich wirkt, kann zusammen schwer durchschaubar werden. Gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln für Jugendliche zählt deshalb mehr als die Empfehlung auf einer Packung.

Wie verbreitet Supplements unter jungen Menschen sein können, zeigt eine österreichische Befragung: Rund 65 Prozent der 569 befragten 14- bis 25-Jährigen berichteten, in den vorhergehenden drei Monaten solche Produkte genommen zu haben. Die Österreichische Gesellschaft für Ernährung führte die Untersuchung im Mai und Juni 2026 im Auftrag der Arbeiterkammer durch. Die Ergebnisse wurden am 21. Oktober veröffentlicht.

Mehrere Produkte können dieselben Stoffe enthalten

Wer Supplements verwendete, nannte laut AK durchschnittlich Produkte aus vier Kategorien. Das bedeutet weder vier Tabletten täglich noch automatisch vier gleichzeitig eingenommene Präparate. Auch lassen sich die Ergebnisse ohne bestätigte Repräsentativität nicht auf alle Jugendlichen in Österreich übertragen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Befragung belegt zudem keine Überdosierungen. Sie lenkt den Blick aber auf eine wichtige Frage: Welche Stoffe kommen aus mehreren Quellen zusammen? Ein Vitamin kann in einem Multivitaminpräparat stecken, zusätzlich in einem Kombinationsprodukt und in einem angereicherten Getränk.

Bei Koffein können sich ebenfalls verschiedene Quellen addieren, etwa ein Booster und ein Energydrink. Produktnamen wie „Beauty“, „Immun“ oder „Workout“ verraten noch nicht, ob sich die Inhaltsstoffe überschneiden.

Ein Rechenbeispiel zeigt den Unterschied

Wie sich Mengen summieren, lässt sich an Vitamin B6 erklären. Das folgende Beispiel ist vollständig fiktiv.Es beschreibt keine getesteten Marken und keinen dokumentierten Konsum eines Jugendlichen.

• Ein Multivitaminpräparat liefert pro eingenommener Tagesportion 4 Milligramm Vitamin B6.

• Ein Vitamin-B-Komplex bringt weitere 5 Milligramm.

• Ein angereichertes Getränk enthält in der konsumierten Menge nochmals 4 Milligramm.

Zusammen sind das 13 Milligramm Vitamin B6. Was über weitere Lebensmittel aufgenommen wird, ist dabei noch gar nicht mitgerechnet.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, leitete 2023 eine tolerierbare Obergrenze von 12 Milligramm täglich für Erwachsene ab. Für 15- bis 17-Jährige beträgt sie 10,7 Milligramm, für 11- bis 14-Jährige 8,6 Milligramm. Grundlage ist das Risiko von Schädigungen peripherer Nerven bei überhöhter Aufnahme.

Diese Werte betreffen die langfristige Gesamtzufuhr aus allen Quellen. Sie sind kein Einnahmeziel und keine automatisch geltende gesetzliche Höchstmenge pro Produkt. Ein einmaliges Überschreiten beweist noch keinen Gesundheitsschaden. Eine dauerhaft darüberliegende Kombination sollte fachlich geprüft werden.

Was die Prozentzahl auf dem Etikett bedeutet

Auf vielen Verpackungen steht neben den Mengen eine Prozentangabe mit dem Kürzel NRV. Gemeint sind standardisierte Nährstoffbezugswerte für Erwachsene. Sie helfen beim Produktvergleich, bilden aber weder den persönlichen Bedarf noch einen festgestellten Mangel ab. Für Kinder und Jugendliche sind sie keine individuell passende Dosierung.

Wichtig ist außerdem die Bezugsgröße. Bezieht sich die Menge auf eine Kapsel oder auf die empfohlene Tagesportion aus zwei Kapseln? Wer das verwechselt, rechnet schnell mit der falschen Menge.

Für Nahrungsergänzungsmittel ist die Angabe der empfohlenen täglichen Verzehrsmenge vorgeschrieben. Ebenso muss davor gewarnt werden, diese zu überschreiten. Diese Empfehlung gilt für das einzelne Produkt. Sie beantwortet noch nicht, ob die Kombination mit weiteren Präparaten sinnvoll ist.

Kapseln sind keine Arzneimittelzulassung

Nahrungsergänzungsmittel zählen in Österreich rechtlich zu den Lebensmitteln. Auch eine Tablettenform macht daraus kein Arzneimittel. Eine Meldung solcher Produkte beim österreichischen Gesundheitsministerium ist derzeit nicht vorgesehen. Lebensmittelrechtliche Anforderungen gelten trotzdem.

Die AK fordert eine Meldepflicht und verbindliche Höchstmengen. Das sind Forderungen, keine mit der Veröffentlichung neu eingeführten Regeln. Nicht jedes Proteinpulver und nicht jeder Riegel gehört außerdem automatisch zur rechtlichen Kategorie der Nahrungsergänzungsmittel.

Gezielte Ergänzungen können etwa bei festgestellten Mängeln oder in bestimmten Lebenssituationen sinnvoll sein. Medizinisch begründete Präparate deshalb nicht eigenmächtig absetzen. Bedarf und gemeinsame Einnahme lassen sich ärztlich, in der Apotheke oder mit einer Diätologin beziehungsweise einem Diätologen klären.

Auch kleine Tageskosten summieren sich

Eine zweite Rechnung betrifft die Geldbörse. Angenommen, eine Packung kostet 18 Euro und reicht 30 Tage: Das sind 60 Cent täglich. Ein weiteres Produkt um 24 Euro für denselben Zeitraum kostet zusätzlich 80 Cent pro Tag.

Zusammen ergeben sich 42 Euro für 30 Tage. Preise und Reichweiten sind frei gewählte Beispielwerte, keine erhobenen Marktpreise. Für die eigene Rechnung zählt, wie viele tatsächlich verwendete Portionen in einer Packung stecken. Versandkosten kommen gegebenenfalls dazu.

Dieser Etikettencheck hilft beim Gespräch

• Alle regelmäßig verwendeten Präparate, Pulver und angereicherten Getränke auflisten.

• Tatsächliche Portionen und Einnahmetage notieren.

• Wiederkehrende Inhaltsstoffe markieren und die Einheiten prüfen.

• Vollständige Etiketten fotografieren und auch Medikamente beim Beratungsgespräch nennen.

Für Eltern kann der Einstieg eine sachliche Frage sein: „Was möchtest du damit erreichen?“ Danach lässt sich gemeinsam klären, wer das Produkt empfohlen hat und was zusätzlich genommen wird. Wer die Packungen zusammen betrachtet, kann beim Beratungstermin die entscheidende Frage stellen: Brauche ich diese Kombination überhaupt?