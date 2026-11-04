Mit 13 begann der Teufelskreis: Betroffene mit Essstörungen werden immer jünger

Die Betroffenen werden jünger, die Zahlen steigen weltweit. In Graz gibt es eine Anlaufstelle, die im ganzen Land einzigartig ist.

Weltweit nehmen Essstörungen deutlich zu, und Österreich zählt zu den am stärksten betroffenen Ländern. In der Steiermark machen die Zahlen aus den Kliniken die Belastung sichtbar. Expertin Nina Baumgartner spricht sich für frühe Prävention aus und zeigt konkrete Wege zu Hilfe auf.

„Ich bin 39 und seit meinem 13. Lebensjahr bulimisch. Ich arbeite mich seit Jahren durch all das. Ich hoffe, dass ich eines Tages frei davon bin.“ So schildert eine Betroffene ihre Lage. Für viele Menschen ist der Weg aus der Erkrankung lang.

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Einer aktuellen Studie zufolge sind weltweit mehr als 18 Millionen Menschen von Anorexie oder Bulimie betroffen, das sind um 70 Prozent mehr als 1990. Bis 2050 wird mit einem weiteren Anstieg gerechnet. Besonders häufig trifft es Frauen und Mädchen zwischen 15 und 35 Jahren.

Österreich gehört mit rund 500 Fällen pro 100.000 Einwohnern zu den Ländern mit besonders hoher Prävalenz (Häufigkeit). Am häufigsten treten Essstörungen in einkommensstarken Regionen auf. Als mögliche Erklärungen kommen Körperideale, Social Media, Fitnesskultur und Leistungsdruck infrage.

Steirische Zahlen

Auch in der Steiermark ist das Problem spürbar. Im Jahr 2023 befanden sich dort 220 Menschen wegen einer Essstörung im Krankenhaus, rund 93 Prozent davon waren Frauen.

„Man merkt, dass die Not der Menschen größer wird, weil es außerhalb der Kliniken wenig Angebot gibt“, sagt Nina Baumgartner, die das Grazer Tageszentrum für Essstörungen „LeLi“ leitet. Die Einrichtung schlägt die Brücke zwischen ambulanter und stationärer Betreuung und ist die erste und einzige ihrer Art in Österreich.

Eine weitere Entwicklung beobachtet Baumgartner ebenfalls: „Betroffene von Essstörungen werden immer jünger.“

Die Ursachen sind vielfältig. Baumgartner unterscheidet drei Ansätze: die genetische Komponente, das soziale Umfeld und traumatische Erfahrungen. „Meistens ist es ein Zusammenspiel von allem.“

Ein Trauma müsse nicht zwingend ein einzelnes schwerwiegendes Ereignis sein. „Eine Person hat etwas, das ihr widerfahren ist, noch nicht verarbeitet. Das Essen ist eine Strategie, damit umzugehen.“ Schon der Vergleich mit den vielen Körpern auf Social Media könne einen Strudel auslösen.

„Prävention beginnt so früh wie möglich“, sagt Baumgartner. Eine Rolle spielen dabei eine angenehme Atmosphäre beim Essen und die Art, wie Eltern über den eigenen Körper sprechen. Einen weiteren Faktor sieht sie in der Bildung, etwa in emotionaler Kompetenz und im Umgang mit negativen Gefühlen.

Konkrete Hilfe

„Wenn man merkt, dass Essen für jemanden stressbehaftet ist, sollte man das in einem passenden Moment und vertrauensvoll ansprechen“, rät Baumgartner. Sätze wie „Hast du schon wieder nichts gegessen?“ bewirken laut ihr das Gegenteil. Sie empfiehlt stattdessen, die Person zu fragen, wie es ihr geht und ob Essen für sie mit Stress verbunden ist.

Das LeLi unterstützt auch Angehörige. „Unsere Klientinnen haben diese Strategie gefunden, um mit Dingen umzugehen, die schwer auszuhalten sind.“ Baumgartner ist überzeugt: „Wenn man das umwandeln kann in Ressourcen, ist ganz viel möglich.“

Die Telefon-Beratungsstelle bei Essstörungen ist unter 0800 20 11 20 erreichbar, das LeLi-Tageszentrum in Graz unter 0676 84 71 55 580 und die Essstörungsambulanz am LKH Graz II unter 0316 2191 3355. Dazu kommen Suchthilfeeinrichtungen in allen Regionen der Steiermark. Die stationäre Versorgung erfolgt vor allem am LKH Universitätsklinikum Graz, am LKH Graz, Standort Süd, sowie am LKH Hochsteiermark.

Beratung und Unterstützung bieten außerdem das Frauengesundheitszentrum Graz, Mädchen- und Frauenberatungsstellen, die psychologische Studierendenberatung, die Schulpsychologie und die Steirische Beratungsstelle für Jugendinformation und Kommunikation (LOGO Jugendmanagement). Die Selbsthilfegruppe „Overeaters Anonymous“ kommt jede Woche in Liezen und in Graz zusammen.