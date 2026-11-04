Kindergarten schließt ab: 3-Jährige vergessen

Kurz vor Feierabend schließt das Team die Kita in Hennigsdorf ab. Im Garten wartet noch jemand, drei Jahre alt und völlig allein.

Ein dreijähriges Mädchen ist in einer Kita im brandenburgischen Hennigsdorf kurz vor Betreuungsende allein auf dem Gelände zurückgeblieben. Die Mutter fand ihre Tochter auf einem Klettergerüst, während die Türen des Hauses schon abgesperrt waren.

Zu dem Vorfall kam es am 22. Oktober gegen 16.45 Uhr. Eigentlich hätte die Kita noch bis 17 Uhr offen haben sollen. Die Erzieherinnen hatten das Gebäude jedoch bereits verlassen, obwohl sich das Kind noch im Garten aufhielt.

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Ein Arbeiter von der benachbarten Baustelle sah das Mädchen und schlüpfte durch eine Lücke im Zaun auf das Grundstück. Er wich der Dreijährigen nicht von der Seite, bis ihre Mutter da war.

Polizei ermittelt

Nach Einschätzung der Polizei war das Kind weniger als eine halbe Stunde ohne Aufsicht durch das Kita-Personal. Die Mutter brachte den Fall zur Anzeige, die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Verletzung der Fürsorgepflicht.

Die Stadt Hennigsdorf, die die Kita betreibt, überprüft den Vorfall. Das Mädchen kam ohne Verletzungen davon. Ein Polizeisprecher sagte: „Es ist alles glücklich ausgegangen“.

Frühere Vorwürfe

Die Einrichtung war schon zuvor in die Kritik geraten. Zwischen 2019 und 2023 sollen dort Kinder gezwungen worden sein, zu essen und zu schlafen, außerdem sollen sie eingesperrt worden sein.

Gegen damalige Erzieherinnen wurde ein Gerichtsverfahren geführt.

Eine von ihnen wurde 2025 zu einer Geldstrafe verurteilt.