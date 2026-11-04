Rechenzentren verschlingen Milliarden: Google will bei Beschäftigten sparen

Milliarden fließen in Rechenzentren, die Kasse leert sich. Google legt deshalb Beschäftigten in fünf Ländern den Abschied nahe.

Google verlängert ein Abfindungsprogramm, das seit Juni außerhalb der USA läuft, und will damit die steigenden Kosten für neue Rechenzentren eindämmen. Wie die Alphabet-Tochter am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte, wird die Laufzeit des Programms ausgedehnt.

Wie viele Beschäftigte in Kanada, Frankreich, Deutschland, Japan und der Schweiz das Angebot bisher angenommen haben, teilte der US-Konzern nicht mit. Das Programm kommt zu früheren Maßnahmen hinzu. Es soll die Kosten des weltweiten Ausbaus der Infrastruktur auffangen.

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Milliarden für KI

Die Investitionen in KI-Infrastruktur belasten die Bilanz von Alphabet spürbar. Im jüngsten Quartal wies der Konzern einen negativen Free Cashflow von rund 9 Milliarden US-Dollar (8,05 Milliarden Euro) aus. Der Abfluss an Barmitteln übertraf die Prognosen der Analysten um das 250-Fache.

Auch im operativen Geschäft stand ein Verlust in Milliardenhöhe zu Buche. Finanzchefin Anat Ashkenazi kündigte an, dass der Konzern bis 2026 bis zu 205 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren stecken will. Im kommenden Jahr dürften die Ausgaben erneut deutlich zulegen.

Branchenweiter Druck

Auch Meta und Oracle müssen für ihre KI-Pläne zusätzliches Kapital auftreiben. Anleger zweifeln, ob sich die Investitionen auszahlen. Microsoft wiederum will rund 60.000 Beschäftigten, das entspricht etwa einem Viertel der weltweiten Belegschaft, Abfindungen anbieten.

Alphabet hatte im vergangenen Jahr für ausgewählte Abteilungen in den USA und in Großbritannien ein Abfindungsprogramm gestartet, während die Gesamtbelegschaft in zukunftsträchtigen Bereichen weiter aufgestockt wurde. Die Angebote galten nicht für die Cloud-Sparte und die KI-Tochter DeepMind.

Beim aktuellen Programm scheint das ebenfalls der Fall zu sein.