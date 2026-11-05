Falscher Polizist am Telefon: Wienerin (84) verliert Bargeld und Gold

Ein Anruf, eine Stimme, die Vertrauen weckt. Für eine Pensionistin in Floridsdorf endet der Mittwochvormittag mit einem enormen Verlust.

Eine 84-jährige Wienerin ist am Mittwoch in Wien-Floridsdorf Opfer eines falschen Polizisten geworden. Sie verlor Bargeld und Gold im sechsstelligen Wert. Der Täter ist nicht bekannt.

Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag mitteilte, läutete gegen 11.45 Uhr das Telefon der Pensionistin. Am Apparat war ein unbekannter Mann, der sich als Polizist der Kriminalprävention vorstellte. Er erzählte, eine Frau sei festgenommen worden, nachdem sie bei einer Bank versucht habe, auf betrügerische Weise Geld abzuheben. Dabei habe sie die Identität der Pensionistin benutzt.

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Angebliche Zeugenrolle

Der Anrufer erklärte weiters, die Seniorin sei nun eine wichtige Zeugin und müsse die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen. Dazu solle sie ihr gesamtes Bargeld und alle Wertgegenstände vorübergehend einem Mitarbeiter aushändigen. Angeblich würden die Wertsachen von der Polizei „gescannt“.

Die Wienerin übergab schließlich einem Unbekannten eine größere Summe Bargeld sowie Gold.

Der Schaden liegt im sechsstelligen Eurobereich.

Rat der Polizei

Die Polizei hält dazu fest: „Die Polizei verlangt keine Wertgegenstände zur Verwahrung oder Registrierung.“ Außerdem lautet ihr Rat: „Beenden Sie verdächtige Telefonat und wählen Sie 133.“

Weitere Informationen und Tipps zur Vorbeugung gibt die Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wien. Sie ist unter der Telefonnummer 0800-216-346 oder per Mail an [email protected] erreichbar.