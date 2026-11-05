KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Telefonbetrug

Falscher Polizist am Telefon: Wienerin (84) verliert Bargeld und Gold

Falscher Polizist am Telefon: Wienerin (84) verliert Bargeld und Gold
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Anruf, eine Stimme, die Vertrauen weckt. Für eine Pensionistin in Floridsdorf endet der Mittwochvormittag mit einem enormen Verlust.

Eine 84-jährige Wienerin ist am Mittwoch in Wien-Floridsdorf Opfer eines falschen Polizisten geworden. Sie verlor Bargeld und Gold im sechsstelligen Wert. Der Täter ist nicht bekannt.

Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag mitteilte, läutete gegen 11.45 Uhr das Telefon der Pensionistin. Am Apparat war ein unbekannter Mann, der sich als Polizist der Kriminalprävention vorstellte. Er erzählte, eine Frau sei festgenommen worden, nachdem sie bei einer Bank versucht habe, auf betrügerische Weise Geld abzuheben. Dabei habe sie die Identität der Pensionistin benutzt.

Angebliche Zeugenrolle

Der Anrufer erklärte weiters, die Seniorin sei nun eine wichtige Zeugin und müsse die Polizei bei den Ermittlungen unterstützen. Dazu solle sie ihr gesamtes Bargeld und alle Wertgegenstände vorübergehend einem Mitarbeiter aushändigen. Angeblich würden die Wertsachen von der Polizei „gescannt“.

Die Wienerin übergab schließlich einem Unbekannten eine größere Summe Bargeld sowie Gold.

Der Schaden liegt im sechsstelligen Eurobereich.

Rat der Polizei

Die Polizei hält dazu fest: „Die Polizei verlangt keine Wertgegenstände zur Verwahrung oder Registrierung.“ Außerdem lautet ihr Rat: „Beenden Sie verdächtige Telefonat und wählen Sie 133.“

Weitere Informationen und Tipps zur Vorbeugung gibt die Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wien. Sie ist unter der Telefonnummer 0800-216-346 oder per Mail an [email protected] erreichbar.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Wohnen
Wohnkredit: Ab 2027 lauert eine teure Überraschung
| Opferschutz
Nach Einbruch in Österreich: Diese Rechnung könnte künftig der Staat übernehmen
| Zukunftsdepot
500 Euro fürs Baby – Österreichs neuer Plan: Diese Fristen sollten Eltern jetzt kennen
| Schuldspruch
Hollywood-Schauspieler wegen Vergewaltigung schuldig gesprochen
| Neuveröffentlichung
„ICH MAG DICH NICHT MEHR“: Balkan-Star überrascht seine Fans mit deutschem Song (VIDEO)
MEHR AKTUELLE NEWS