Todesdrohung gegen Ex-Partnerin: 33-Jähriger in Wien vorläufig festgenommen

Sie rennt um ihr Leben durch die Nacht, bis zur nächsten Polizeiinspektion. Hinter ihr bleibt eine Wohnung zurück, in der die Trennung eskalierte.

Ein Streit zwischen einem getrennten Paar ist am Mittwoch gegen 23.45 Uhr in einer Wohnung in Wien-Landstraße eskaliert. Ein 33-Jähriger ging auf seine 31 Jahre alte Ex-Partnerin los und bedrohte sie mit einem Messer. Er wurde festgenommen, außerdem wurden Verbote gegen ihn verhängt.

Ausgangspunkt des Konflikts war das Ende der Beziehung. Der Mann würgte die Frau, schlug mehrmals seine Stirn gegen ihren Kopf und drängte sie im Schlafzimmer aufs Bett. Die 31-Jährige konnte sich in ein anderes Zimmer retten.

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Drohung mit Messer

Der 33-Jährige nahm danach ein Messer zur Hand und drohte, sie umzubringen. Die Frau verließ daraufhin fluchtartig die Wohnung und lief ohne Schuhe zu einer Polizeiinspektion in der Nähe.

Festnahme und Verbote

Der Mann war noch in der Wohnung, als er angetroffen und vorläufig festgenommen wurde. Über ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt.

Die 31-Jährige wurde im Gesicht verletzt.