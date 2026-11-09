Dürre-Schäden in Österreich: Christbäume könnten teurer werden

Für Weihnachten 2026 gibt es noch genügend Christbäume. Doch auf Österreichs Feldern zeigt sich bereits ein besorgniserregendes Bild: Tausende Jungbäume sind vertrocknet. Die Folgen könnten erst in einigen Jahren richtig spürbar werden.

Die extreme Hitze und Trockenheit des vergangenen Sommers haben in Österreichs Christbaumkulturen massive Schäden hinterlassen. Besonders betroffen sind frisch gepflanzte Jungbäume, die erst in mehreren Jahren verkauft werden sollten. Christbaumbauern befürchten deshalb, dass das Angebot langfristig sinken und die Preise steigen könnten.

Auf Österreichs Christbaumfeldern sind tausende Jungbäume vertrocknet. Besonders dramatisch ist die Lage in Niederösterreich, wo laut ORF rund 90 Prozent der frisch gepflanzten Christbäume abgestorben sind. Auch im Burgenland wurden regional Ausfälle von bis zu 90 Prozent gemeldet. In Oberösterreich sind ebenfalls rund 40 bis 50 Prozent der neu gesetzten Christbäume durch die Trockenheit abgestorben. In Teilen Kärntens gingen ebenfalls zahlreiche Jungpflanzen verloren.

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Folgen für Kulturen

Ein Setzling braucht mehrere Jahre, ehe er als Christbaum verkauft werden kann. Die heurigen Ausfälle schlagen daher vor allem bei den Beständen künftiger Saisonen durch.

Vielerorts hat die Dürre die Kulturen erheblich beschädigt. Teils müssen komplette Flächen neu bepflanzt werden. Wo Bäume abgestorben sind, braucht es Ersatz, was mehr Arbeit und höhere Kosten bedeutet.

Preise und Angebot

Klaus Gschwendtner, Obmann der oberösterreichischen Christbaumbauern, warnt: „Das Angebot wird dann sicher sinken“. Erste Auswirkungen dürften sich in vier bis fünf Jahren zeigen, bei größeren Bäumen erst später.

Sollten auch die kommenden Sommer von extremer Trockenheit geprägt sein, könnte sich die Lage weiter verschärfen. Schon heuer steigen die Christbaumpreise leicht. In Oberösterreich kostet ein Laufmeter Nordmanntanne zwischen 24 und 27 Euro. Je nach Bundesland, Baumart und Qualität können die Preise allerdings deutlich variieren.

Für Konsumenten bedeutet das: Zu Weihnachten 2026 sind noch ausreichend heimische Christbäume erhältlich. Sollten die ausgefallenen Jungbäume in einigen Jahren jedoch nicht vollständig ersetzt werden können, könnten das Angebot zurückgehen und die Preise weiter steigen.