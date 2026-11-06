Neusiedler See droht neuer Negativrekord: Wasserstand sinkt dramatisch

Der Neusiedler See sinkt auf einen Wert, den es an diesem Datum noch nie gab. Zum absoluten Tiefstand bleiben nur wenige Zentimeter.

Der Neusiedler See hat am 5. November für diesen Kalendertag einen neuen Tiefstwert erreicht. Gemessen wurden 114,891 Meter über Adria, bis zum absoluten Negativrekord fehlen nur noch rund zwei Zentimeter.

Ähnlich wenig Wasser hatte der See zuletzt 2022. Zu Beginn des Novembers 2022 stand der Pegel bei 114,9 Metern und damit rund einen Zentimeter höher als jetzt. Den tiefsten Stand seit 1965 verzeichnete der See zwischen dem 21. und 24. Oktober 2022, damals lag er bei 114,87 Metern über Adria.

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Große Abstände

Der Blick auf frühere Wasserstände zeigt deutliche Abstände. Zum langjährigen Durchschnitt fehlen derzeit rund 50 Zentimeter, gegenüber dem Höchststand von 2014 liegt der Pegel fast einen Meter tiefer. Auch Bäche und Flüsse der Region führen wenig Wasser, zudem bewegt sich der Grundwasserspiegel auf niedrigem Niveau.

Kaum Entspannung

Die Regenfälle der vergangenen Wochen haben die Lage kaum entschärft. Wie Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft beim Land Burgenland, gegenüber der APA erklärte, kamen jeweils nur wenige Millimeter Niederschlag zusammen. Der Wasserstand entwickle sich derzeit ähnlich wie 2022.

Die Hoffnung ruht auf dem Winter, damit sich der Neusiedler See, die Salzlacken und der Grundwasserspiegel erholen können.

Der See reagiere rasch auf Regen, beim Grundwasser dauere die Erholung deutlich länger.