Strom- und Gaspreise: Diese versteckte Kostenfalle kann viel Geld kosten

Der neue Tarif lockt mit Rabatt und Bonus. Doch ein Detail im Kleingedruckten entscheidet, wie lange die Ersparnis wirklich hält.

Wer seinen Energietarif wechselt, übersieht häufig einen Punkt, der über die Kosten mitentscheidet: die Preisgarantie. Fehlt eine passende Garantie, können die Preise steigen, oder man muss schon bald wieder den Anbieter wechseln.

Energieunternehmen behandeln ihre Bestandskunden vielfach schlechter, während sie Neukunden mit Rabatten und Boni anlocken. Trotzdem bleiben viele aus Bequemlichkeit bei ihrem Anbieter, auch wenn die Kosten steigen. Dabei ist der Weg zu einem neuen Tarif über Vergleichsportale unkompliziert: Man gibt den Verbrauch ein und bekommt umgehend günstigere Angebote angezeigt.

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Preisgarantie beachten

Beim Vergleich bleibt die Preisgarantie oft unbeachtet. Sie sichert zu, dass der Preis über einen festgelegten Zeitraum stabil bleibt, in der Regel für zwölf Monate. Ohne diese Zusicherung bleibt Verbrauchern nur, höhere Preise hinzunehmen oder sich früher als geplant wieder um einen neuen Anbieter zu kümmern.

Bei der Suche im Vergleichsportal empfiehlt es sich, mindestens die Energiepreisgarantie auszuwählen, idealerweise die vollständige Preisgarantie. Außerdem sollte die Garantie genauso lange gelten wie der Vertrag selbst.

Verschiedene Abstufungen

Die Preisgarantie gibt es in mehreren Abstufungen. Bei der vollständigen Variante sind Energiepreis, Netzentgelte sowie Abgaben und Umlagen fixiert, lediglich Steuern können steigen. Bei einer eingeschränkten Garantie können Abgaben und Umlagen den Preis weiterhin beeinflussen.

Die schwächste Form hält nur den Energiepreis konstant, während sich andere Kostenbestandteile verteuern können.

Je länger die Garantie läuft, desto teurer wird der Vertrag, da die Anbieter damit ihr eigenes Risiko absichern.