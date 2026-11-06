Drama auf Baustelle in Österreich: 54-Jähriger bis zum Hals verschüttet

Beim Verlegen einer Drainage gibt plötzlich der Boden nach. Für einen Innviertler zählt danach jede Minute, und der Baggerfahrer packt mit an.

Bei Grabungsarbeiten in Tarsdorf im Bezirk Braunau ist am Donnerstag ein 54-jähriger Innviertler verschüttet worden. Er konnte aus den Erdmassen befreit werden und kam anschließend ins Unfallkrankenhaus Salzburg, wo sein Zustand als kritisch, aber stabil gilt.

Der Mann war mit dem Verlegen einer Drainage beschäftigt, als ihn die Erdmassen bis zum Hals einschlossen. Schauplatz des Unglücks war eine Baustelle in Tarsdorf.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Rutschendes Erdreich

Der 54-Jährige befand sich in einer etwa zwei Meter tiefen Grube, in der er gemeinsam mit einem Baggerfahrer und seiner Ehefrau arbeitete. Erdreich, das neben der Grube zwischengelagert war, geriet samt dem Untergrund darunter ins Rutschen und begrub ihn bis zum Hals.

Feuerwehrleute und der Baggerfahrer befreiten ihn gemeinsam, wobei er während der Rettungsarbeiten das Bewusstsein verlor. Nach rund zehn Minuten war er frei.

Der Schwerverletzte musste wiederbelebt werden, die Reanimation verlief erfolgreich. Ein Rettungshubschrauber flog ihn schließlich ins Unfallkrankenhaus Salzburg.

Aktueller Zustand

Am Freitagvormittag gab das Unfallkrankenhaus Salzburg Auskunft über den weiteren Verlauf.

Wie der ORF berichtet, ist der Zustand des 54-Jährigen unverändert „kritisch, aber stabil“.