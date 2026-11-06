Flammen neben Wohnhaus – Baucontainer in Wien brennt

Um kurz vor 4 Uhr färbt sich die Nacht in Währing orange. Direkt neben einem Haus im Umbau steht ein Container in Flammen.

In der Nacht auf Freitag hat in Wien-Währing ein Baucontainer auf der Schulgasse Feuer gefangen.

Besorgte Anrainer schlugen kurz vor 4 Uhr Alarm und verständigten die Einsatzkräfte. Als sich der Brand ausdehnte, ging auch das Schutznetz des Baugerüsts in Flammen auf. Das Feuer loderte stark, in unmittelbarer Nachbarschaft eines Gebäudes, das derzeit saniert wird. Die Wiener Berufsfeuerwehr griff rasch ein, bekam die Flammen unter Kontrolle und bewahrte das Haus davor, ebenfalls zu brennen.

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Schneller Einsatz

Ausgegangen war das Feuer vom Baucontainer. Binnen kürzester Zeit standen die Flammen direkt neben dem Sanierungsobjekt in Wien-Währing. Weil die Einsatzkräfte schnell zur Stelle waren, konnte das Feuer gestoppt werden, bevor es auf das Gebäude übergriff.

Ursache ungeklärt

Feuer und Hitze beschädigten Teile der Fassade des Hauses. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang ungeklärt.

Die Ermittlungen zur Ursache sind im Gange.