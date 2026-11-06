Historischer Einschnitt in Österreich: Erstmals mehr Menschen gestorben als geboren

Seit 1961 hat es das in Tirol nie gegeben. 2025 kippt eine Bilanz, die das Land über Jahrzehnte getragen hat. Nun liegen die Zahlen vor.

Zum ersten Mal seit 1961 sind in Tirol mehr Menschen gestorben, als Kinder zur Welt gekommen sind: Den 6.544 Geburten stehen 6.728 Todesfälle gegenüber. Die Zahl der Neugeborenen ging um 2,5 Prozent zurück, im Schnitt bekommt eine Frau nur noch 1,28 Kinder. 20,3 Prozent der Bevölkerung sind 65 Jahre oder älter, 14,2 Prozent jünger als 15.

Im Austausch mit Wien verliert Tirol unterm Strich 693 Personen, aus dem Ausland kommt ein Plus von 2.571 hinzu. Am häufigsten vergaben Eltern laut Daten des Landes Tirol die Vornamen Emma und Paul.

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2025 kamen in Tirol 6.544 Kinder zur Welt, während 6.728 Menschen starben. Seit detaillierte Aufzeichnungen geführt werden, also seit 1961, übertreffen die Sterbefälle damit erstmals die Geburten.

Im Vergleich zu 2024 sank die Zahl der Geburten um 2,5 Prozent. Jede Frau brachte im Durchschnitt 1,28 Kinder zur Welt.

Alternde Bevölkerung

Tirols Bevölkerung wird älter. Mindestens 65 Jahre alt sind 20,3 Prozent der Tirolerinnen und Tiroler, jünger als 15 Jahre sind 14,2 Prozent. Drei Prozent haben ihren 85. Geburtstag bereits hinter sich.

Die Lebenserwartung bleibt weiterhin hoch: Männer erreichen im Durchschnitt 81,4 Jahre, Frauen 85,3 Jahre. Bei den Männern nimmt Tirol damit im österreichweiten Vergleich den ersten Platz ein.

Wanderung und Vornamen

Im Austausch mit Wien ergibt sich für Tirol ein Wanderungssaldo von minus 693 Personen, von dem Wien profitiert. Aus dem Ausland wuchs die Bevölkerung um 2.571 Personen, die meisten Zuwanderer stammten aus Deutschland.

Bei den Vornamen lagen 2025 Emma und Paul vorn, dahinter folgten Sophia und Leo. Die jüngste Mutter war 15 Jahre alt, die älteste 50. Der jüngste bekannte Vater zählte 16 Jahre, der älteste 66.

Geschieden wurden 1.193 Ehen, das sind um 8,6 Prozent mehr als im Jahr davor.

Die kürzeste Ehe hielt vier Monate und vier Tage, die längste wurde erst nach 60 Jahren getrennt.