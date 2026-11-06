Tödlicher Unfall in Österreich: 30-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum

Nachmittags, kurz nach halb vier, endet eine Fahrt bei Heiligenkreuz abrupt. Ein Baum stoppt das Auto, warum es dazu kam, weiß noch niemand.

Ein 30-jähriger Slowake ist am Donnerstagnachmittag in Heiligenkreuz in Niederösterreich auf der Badener Straße (B210) tödlich verunglückt. Nach dem Aufprall gegen einen Baum starb er noch an der Unfallstelle.

Gegen 15.35 Uhr war der Mann auf der B210 in Richtung Baden unterwegs. Bei Straßenkilometer 4,0 geriet er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab.

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Aufprall am Baum

Sein Auto landete im angrenzenden Straßengraben und prallte dort mit der Front gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde dabei schwer beschädigt.

Im betroffenen Abschnitt war die Badener Straße für den Verkehr nicht passierbar, die Sperre blieb bis 17.10 Uhr aufrecht.

Was den Unfall ausgelöst hat, ist noch nicht geklärt.