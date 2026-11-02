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Verkehrschaos

Montag im Dauerstau: Unfall legt Tangente lahm

Montag im Dauerstau: Unfall legt Tangente lahm
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Unfall auf der Tangente verwandelt den Montagnachmittag in eine Geduldsprobe. Für manche dauert sie schon seit über einer Stunde.

Ein Unfall zwischen Hanssonkurve und Knoten Prater bremst am Montagnachmittag den Verkehr auf der Wiener Südosttangente A23 in Richtung Kagran aus. Nach Angaben des Ö3-Verkehrsservice verlieren Lenkerinnen und Lenker auf diesem Abschnitt rund 30 Minuten.

Hinter dem Absbergtunnel steht nur noch der rechte Fahrstreifen zur Verfügung, der Verkehr ist erheblich eingeschränkt. In Fahrtrichtung Kagran reicht der Rückstau bis auf die Höhe von Inzersdorf.

Kolonne steht still

Die Kapazität der Fahrbahn ist spürbar verringert, die Kolonne steht stellenweise fast still.

Wann sich die Lage lockert, lässt sich derzeit nicht sagen.

Stimmen vor Ort

Ein Video eines Leserreporters zeigt die Verkehrssituation vor Ort.

Eine betroffene Autofahrerin gibt an, schon seit 40 Minuten im Stau festzustecken.

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