Schwarze Wolke über Schwechat: Feuer bei OMV-Raffinerie ausgebrochen

Über Schwechat steigt eine hohe Rauchsäule auf, zwei Feuerwehren sind im Einsatz. Was genau brennt, bleibt vorerst unklar.

Auf dem Gelände der OMV-Raffinerie in Schwechat ist am Dienstagnachmittag ein Feuer gemeldet worden. Die Feuerwehr Schwechat bestätigte, dass der Löscheinsatz derzeit andauert. Über der Anlage stand eine Rauchsäule.

Ort des Geschehens

Dass sie bei der OMV-Raffinerie im Einsatz ist, hat die Feuerwehr Schwechat bestätigt. Auch die Betriebsfeuerwehr wurde alarmiert und bekämpft das Feuer vor Ort.

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Rauchsäule über Raffinerie

Am Dienstag stieg über der Raffinerie eine hohe Rauchsäule auf. Ein Feuerwehreinsatz wurde ausgelöst, den die Feuerwehr Schwechat bestätigte. Die Betriebsfeuerwehr steht ebenfalls im Einsatz.

Die Löscharbeiten sind weiterhin im Gange. Über dem Raffineriegelände in Schwechat war eine markante Rauchentwicklung zu beobachten.

Offene Fragen

Bislang ist offen, was genau in Brand geraten ist und welches Ausmaß das Feuer hat. Auch zur Brandursache liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.