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Unwetter

Tödlicher Tornado in der Nacht: Vier Arbeiter kommen ums Leben

Tödlicher Tornado in der Nacht: Vier Arbeiter kommen ums Leben
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Plötzlich Windhose, mitten in der Nacht: Sie trifft eine einzige Baustelle in Kepez und lässt den Rest von Antalya links liegen.

Im Badeort Antalya hat ein Tornado gewütet, und zwar ausschließlich auf einer Baustelle im Stadtteil Kepez. Vier Bauarbeiter verloren dabei ihr Leben, eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen.

Die Windhose zog in der Nacht auf Dienstag über die Unterkunft der Arbeiter hinweg. Zwei Wohncontainer wurden in die Luft geschleudert und gingen zu Bruch. Eine Person kam mit leichten Verletzungen davon, für vier Männer endete der Zwischenfall auf dem Baustellengelände tödlich.

Ungewöhnlicher Vorfall

Provinzgouverneur Hulusi Sahin bezeichnete das Geschehen als „äußerst ungewöhnlichen Vorfall“, weil es allein die Baustelle in Kepez getroffen hatte. Weitere Schäden gab es nach seinen Angaben nicht, im übrigen Gebiet von Antalya setzte Regen ein.

Starkregen in Istanbul

Noch kräftiger fiel der Regen in Istanbul aus und sorgte dort für schwere Behinderungen im Straßenverkehr. Am Dienstagmorgen standen zahlreiche Unterführungen unter Wasser.

Schon um die Monatsmitte hatten in der Stadt acht Menschen bei Überschwemmungen ihr Leben verloren.

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KO KOSMO-Redaktion
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